La Guardia Civil pagará 1.200 euros a los agentes que renuncien a coger vacaciones durante el verano

La operatividad de la Guardia Civil, como la de muchos otros cuerpos policiales e instituciones públicas o empresas se desploma con el verano. La razón es simple, la gran mayoría de los ciudadanos españoles utiliza los meses estivales para coger todo o buena parte del periodo vacacional al que tienen derecho durante el año. Y eso afecta de forma directa a una plantilla, como la del Instituto Armado, que carece en el día a día de todos los efectivos que necesitaría.

Ante esta situación, la Dirección General de la Guardia Civil va a poner en marcha en próximas fechas un "programa piloto" para intentar que sus agentes repartan más el periodo en el que se toman las vacaciones o, por lo menos, algunos de ellos se replanteen disfrutar de sus días de vacaciones en plena vorágine veraniega. Y, como no podía ser de otro modo, todo ello contará con un incentivo económico.

Así se lo ha hecho saber este martes representantes del Mando de Operaciones del Instituto Armado a los representantes de las asociaciones profesionales que han asistido al Consejo de Personal del cuerpo, según han informado fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), una de las organizaciones presentes en ese encuentro. Un anuncio que no formaba parte del orden del día.

Los datos que se conocen de momento indican que aquellos que renuncien a disfrutar de sus vacaciones en periodo de turnos de verano –entre el 15 de junio y el 15 de septiembre– y sean seleccionados conforme a unas directrices que todavía no se conocen o no se han establecido, recibirán una compensación económica de 1.188 euros. Una cantidad, eso sí, que será bruta, no neta, es decir, que disminuirá con las retenciones habituales de una nómina.

De momento, se conoce que el Mando de Operaciones designará las comandancias ubicadas en zonas costeras y en áreas interiores donde sea necesario que el número de agentes no se desplome en verano y, posteriormente los jefes de dichas comandancias, precisarán las unidades en las que se aplicará, teniendo en cuenta que esta posibilidad se circunscribirá a unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Policía Judicial.

Explicado de forma práctica y con fechas, los agentes de la Guardia Civil deberán marcar sus vacaciones de verano de 2024 antes del 28 de abril –es decir, en menos de 12 días– en el sistema aplicativo de recursos humanos al que tiene acceso por medios telemáticos. Entre el 29 de abril y el 6 de mayo, sus jefes se deberán autorizar las vacaciones de los agentes para esos turnos de verano.

Entre el 7 de mayo y el 14 de mayo, y una vez autorizadas las vacaciones, el personal destinado en unidades para las que se disponga la posibilidad de esta renuncia incentivada, deben formular su solicitud de renuncia a las vacaciones solicitadas previamente. Entre el 15 al 21 mayo, se designará qué personas puede renunciar a sus vacaciones y recibir la compensación económica y quiénes no podrán renunciar y disfrutarán de las vacaciones solicitadas.

Entre los datos aclarados por el Mando de Operaciones a las asociaciones profesionales, según apuntan desde AUGC, está que los agentes que pidan renunciar a sus vacaciones en los meses de verano deberán haber pedido con antelación al menos 15 días de vacaciones en turnos de verano y que los designados para acogerse a esta opción, conservarán su derecho a los días de vacaciones que finalmente no disfruten en verano, es decir, no pierden esos días.

Por último, los responsables del Mando de Operaciones han explicado que la próxima semana se publicará en la intranet corporativa un documento "Comunicando e Informando" en el que se explicarán con todo tipo de detalles las condiciones de este proyecto piloto para evitar que las plantillas de la Guardia Civil se desplomen en verano por los días de descanso de sus agentes.