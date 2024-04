La mujer del exvicepresidente británico: "Si hubiera hecho lo de Begoña Gómez me habrían quemado en Trafalgar Square" Miriam González dice que España no tiene una oficina de ética ministerial como la británica y que Sánchez no se ha preocupado en legislar el tema.

