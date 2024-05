Cuenta atrás para Begoña Gómez: la Audiencia Provincial decide el futuro de la investigación en los próximos días

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá en los próximos días sobre el futuro de la investigación judicial abierta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Hace un mes, la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió en apenas 24 horas la investigación iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. El Ministerio Público solicitó la revocación del auto del juez Peinado que originó la investigación y pidió el archivo de la causa en un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial .

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto tomar una decisión y resolver el recurso presentado por la Fiscalía en los próximos días, no se descarta que esta misma semana. Los magistrados sólo tienen dos opciones: permitir que el juez Peinado siga investigando la causa, o bien, dar carpetazo y archivar el procedimiento". En este segundo caso, la mujer de Pedro Sánchez podría salvarse de la investigación en curso antes de las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

El instructor abrió diligencias de investigación hace un mes tras admitir a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias aportando las noticias de los medios de comunicación como ‘notitia criminis’, una actuación que tenía que haber efectuado de oficio la Fiscalía.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que "la doctrina del Tribunal Supremo señala que no se puede admitir una denuncia o querella contra un aforado aportando solamente recortes de prensa. No obstante, esta doctrina podría no ser aplicable ante un Juzgado de Instrucción como es este caso. La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que tomar una posición al respecto".

El pasado viernes, el juez Peinado pedía un informe al Letrado de la Administración de Justicia sobre las "frecuentes e inusuales visitas" del fiscal del caso al Juzgado y su "inhabitual" actitud procesal en la causa. Además, el magistrado solicitaba a la Policía que le remitiera copia del DNI de Begoña Gómez.

Recordamos que el instructor ha citado el 7 de junio al empresario Juan Carlos Barrabés y el 6 de junio al CEO de Red.es, David Cerco, al que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra, al economista y abogado de Innovanex Luis Antonio Martín Bernardos; al director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es. Todas estas citaciones están en el aire a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid decida sobre el futuro de la investigación.

Una vía a la imputación de Sánchez por malversación

Tal y como publicó este diario, el caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Pedro Sánchez por un delito de malversación por los rescates a Globalia. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros para la aerolínea Air Europa por el "carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, como por los mercados y las rutas atendidas" de la compañía que preside Juan José Hidalgo. La aerolínea también recibió en 2020 un préstamo de 140 millones de euros avalado por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), sumando un total de 615 millones de euros de dinero público invertidos en esta compañía.

Además, en marzo de 2021, el Gobierno dio luz verde al rescate de 320 millones de euros que solicitaron conjuntamente Halcón Viajes y Avoris, las dos agencias de viajes de Globalia y Barceló, para llevar a cabo su fusión a través de Avoris Corporate. Los rescates aprobados a Globalia por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros podrían constituir un delito de malversación y prevaricación por parte de los miembros del Consejo de Ministros protagonistas del dominio del hecho. Es decir, aquellos que tuvieron una intervención e implicación directa en el presunto hecho delictivo.