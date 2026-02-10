La sombra del gran tiburón blanco regresa a las costas españolas

La presencia del tiburón blanco en el mar Mediterráneo no es una leyenda urbana. Desde hace tiempo se tiene constancia de su presencia en un amplio área frente a las costas tunecinas. Sin embargo, los encuentros con este animal tan esquivo se cifran en unos 300 y la mayor parte de ellos son accidentales, sin consecuencias directas para el ser humano.

Aunque los avistamientos de tiburón blanco en España no son frecuentes, tampoco resultan extraordinarios. Existen antecedentes documentados frente a las costas de Castellón y en Tossa de Mar, donde el 17 de noviembre de 1992 apareció el cadáver de un ejemplar de cinco metros y cerca de una tonelada de peso en la playa de la Mar Menuda. Algunos bañistas aseguraron haberlo visto merodear cerca de la costa mientras agonizaba.

A escala mediterránea, se tiene constancia de su presencia en un amplio corredor que abarca desde Sicilia hasta Túnez y Malta, zona en la que se capturó el mayor ejemplar registrado en estas aguas: siete metros y medio de longitud y tres toneladas y media de peso.

A pesar de la evidencia, durante décadas, la presencia del tiburón blanco en el Mediterráneo ha oscilado entre la leyenda urbana y los registros científicos puntuales. Sin embargo, investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA), han confirmado la presencia de esta temida especie en aguas españolas.

El hallazgo, publicado recientemente en la revista científica Acta Ichthyologica et Piscatoria, corresponde a un ejemplar juvenil de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) de aproximadamente dos metros de longitud. El ejemplar fue capturado de forma accidental en abril de 2023.

Un avistamiento nada habitual

Según explica José Carlos Báez, investigador del IEO-CSIC y primer autor del estudio, el origen del trabajo se encuentra en la colaboración continua con el sector pesquero. "La documentación de esta captura accidental fue posible gracias a la estrecha cooperación que mantenemos desde hace años con los pescadores. Sin ella, este tipo de registros excepcionales sería imposible de conocer y contextualizar científicamente", señala.

Dado que una observación aislada no permite extraer conclusiones definitivas, el equipo llevó a cabo una revisión exhaustiva de registros históricos y evidencias indirectas desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. El análisis confirma que el tiburón blanco mantiene una presencia persistente pero infrecuente en el Mediterráneo español, con una detectabilidad muy baja.

En cuanto al estado de la población, los investigadores llaman a la prudencia. "Con los datos disponibles no se puede afirmar que la población mediterránea de tiburón blanco esté recuperándose", advierte Báez. El nuevo registro podría deberse a una mejora en los sistemas de seguimiento y comunicación, más que a un aumento real del número de individuos.

El hecho de que el ejemplar documentado sea juvenil resulta especialmente relevante desde el punto de vista científico, ya que aporta información clave sobre la estructura demográfica de una especie catalogada como vulnerable. No obstante, el estudio subraya que aún no se puede confirmar la existencia de áreas de cría en aguas españolas, una cuestión que requerirá programas de seguimiento a largo plazo.

Los investigadores recuerdan además que, a lo largo de más de 160 años de registros en aguas españolas, los incidentes documentados con personas han sido excepcionalmente escasos, lo que confirma que el tiburón blanco no representa un riesgo relevante para la población.

Más allá de su aura mítica, el tiburón blanco cumple un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. "Los grandes depredadores marinos son clave para la salud del océano. Como especies altamente migratorias, conectan distintas regiones y contribuyen al buen estado del medio marino", concluye Báez.