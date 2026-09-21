La plataforma de Espinosa de los Monteros presenta un plan para combatir la invasión de Ceuta

Este lunes, Atenea, la plataforma de Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado un informe titulado Españolidad de Ceuta. Geopolítica y escenarios futuros, sobre la invasión de la ciudad española con un decálogo para responder a todos los problemas derivados de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos.

El informe sobre Ceuta, que analiza su realidad histórica, jurídica y geopolítica, ha sido presentado por Espinosa de los Monteros, junto a Eugenio Ribón Seisdedos, abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y autor del informe junto con Francisco Contreras y Gustavo Fernández Mazarambroz, miembros del Centro de Estudios Atenea.

El documento parte de la cuestión de fondo de que la españolidad de Ceuta se fundamenta en su continuidad histórica, en los tratados internacionales, en su integración constitucional y en la ciudadanía democrática. Atenea sostiene que su defensa constituye un deber nacional y un interés de la Unión Europea, que deben ejercerse con suficiencia soberana, rigor probatorio y pleno respeto al Estado de Derecho. El informe subraya también la posición estratégica de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea y enclave situado junto al Estrecho de Gibraltar.

Atenea analiza distintos escenarios, desde una normalización cooperativa hasta situaciones de fricción prolongada, presión híbrida, internacionalización de reivindicaciones sobre la soberanía o una eventual escalada grave. La asociación de Espinosa de los Monteros insiste en la importancia de adelantarse a los problemas y matiza que analizar estos escenarios no significa anticipar que vayan a producirse, sino disponer de mecanismos de preparación antes de que una eventual crisis obligue a improvisar.

Por ello, Atenea considera que la invasión de Ceuta el día 30 y 31 de julio debe servir para pasar de una respuesta basada en la emergencia a una estructura permanente de Estado, con capacidades propias, planificación previa y mecanismos de coordinación nacional y europea.

Cooperar con Marruecos

El informe defiende la cooperación con Marruecos en ámbitos como la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, la movilidad ordenada, el comercio, el transporte y la estabilidad del Estrecho de Gibraltar. Al mismo tiempo, Atenea considera necesario que esta cooperación se base en reciprocidad, información verificable y cumplimiento de los compromisos, manteniendo capacidades alternativas que permitan a Ceuta seguir funcionando cuando la cooperación exterior pueda verse alterada.

Para la asociación, la cooperación debe desarrollarse desde la capacidad propia y no desde la dependencia. Ceuta debe disponer de reservas, comunicaciones redundantes, vigilancia propia, equipos permanentes y mecanismos de refuerzo que permitan afrontar diferentes escenarios. Sin embargo, avisan que en caso de que el rey Mohamed VI no cumpla y cruce líneas rojas, la respuesta debe ser contundente.

Atenea considera que la respuesta a la invasión debe servir para construir una estrategia permanente que combine seguridad, defensa, diplomacia, infraestructuras, economía y cohesión social. El informe concluye que Ceuta no reclama privilegios, sino igualdad constitucional, protección efectiva y oportunidades de futuro. La defensa de la ciudad debe combinar presencia, inteligencia, infraestructuras, Derecho, diplomacia y solidaridad europea. "Ceuta no es el final de España. Es uno de los lugares en los que España comienza", defiende el informe.

La propuesta de Atenea se resume en una idea: España debe poder defender Ceuta por sí misma; Europa debe reconocer que allí también se protege una frontera común; y la cooperación con Marruecos debe desarrollarse sin comprometer la capacidad de España para garantizar el control efectivo y el funcionamiento de la ciudad.

El decálogo para un Pacto de Estado

1. Un Pacto de Estado para Ceuta

Atenea reclama un pacto con horizonte plurianual, financiación estable, objetivos mensurables y evaluación parlamentaria, que abarque seguridad y defensa, pero también agua, energía, comunicaciones, puerto, transporte, sanidad, educación, vivienda, empleo, digitalización y patrimonio.

2. Un Plan Permanente de Suficiencia Soberana

El informe propone reforzar las capacidades de Guardia Civil y Policía Nacional, la vigilancia terrestre, marítima y aérea, los sistemas de sensores, las reservas logísticas y sanitarias y las comunicaciones seguras. También plantea garantizar redundancias en agua, energía y telecomunicaciones y reforzar la capacidad portuaria.

3. Garantizar la "soberanía de la primera hora"

España debe disponer de capacidad suficiente para preservar desde el primer momento el mando, el control y la defensa del territorio mientras se activa la respuesta nacional y aliada. Atenea propone reforzar, cuando el análisis de amenazas lo requiera, las capacidades existentes y las rutas de refuerzo desde la Península, sin plantear una militarización permanente de la ciudad.

4. Reforzar los procedimientos fronterizos sin reducir garantías

La rapidez en la gestión de la frontera debe lograrse mediante más medios, coordinación y equipos especializados. Atenea propone equipos permanentes de identificación y retorno con policías, intérpretes, asistencia letrada, personal especializado en asilo, sanidad, Fiscalía y atención a menores y personas vulnerables.

5. Investigar los hechos con rigor y establecer un sistema permanente de atribución.

El informe reclama diferenciar entre hechos comprobados, estimaciones, indicios, inferencias y atribución jurídica de responsabilidades. Para ello propone un expediente nacional coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional que integre información de inteligencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y servicios diplomáticos.

6. Reforzar la dimensión europea de Ceuta

Atenea reclama utilizar plenamente los mecanismos europeos de crisis y los recursos de Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. La asociación defiende que la implicación europea debe ser estructural y preventiva y no limitarse a las situaciones de emergencia.

7. Clarificar el marco de seguridad aliado

El documento plantea avanzar hacia una mayor claridad sobre el encaje de Ceuta y Melilla en el marco de seguridad aliado, incluyendo la ciudad en los análisis de amenazas y contingencias y reforzando la planificación, los ejercicios conjuntos y la protección de infraestructuras críticas.

8. Proteger a los ceutíes y al tejido económico

El Estado debe, según Atenea, evitar que el coste de las crisis recaiga exclusivamente sobre la población y las empresas. El informe plantea compensar los costes, proteger el tejido empresarial y prestar especial atención a menores y colectivos vulnerables.

9. Impulsar una "soberanía de futuro" basada en conocimiento, inversión estratégica y empleo

El Pacto de Estado debería incorporar una política de inversión estratégica capaz de atraer talento, generar empleo cualificado y ofrecer oportunidades a los jóvenes, con especialización en ámbitos vinculados a las necesidades reales de Ceuta.

10. Construir una Ceuta segura, próspera y cohesionada

El objetivo final es una Ceuta plenamente conectada con la Península e integrada en la estrategia europea del Estrecho, capaz de garantizar sus servicios esenciales y resistir interrupciones temporales de la cooperación exterior.