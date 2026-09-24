Lecciones de 1939

Los grandes cataclismos políticos no suelen decidirse en el campo de batalla. Se cocinan a fuego lento, en la trastienda de las alianzas incómodas y en los fallos de cálculo de quien cree tener el tablero bajo control.

Entre 1939 y 1941, Europa funcionó como una partida de póker con tres jugadores y dos barajas. En el verano del 39, los dos polos antagónicos del continente firmaron un pacto de no agresión que era, en el fondo, una jugada de geometría táctica: neutralizar al vértice occidental para partir el pastel del rival central. Los arquitectos de aquella operación dieron por amortizado a Occidente y se vieron repartiendo el mapa a su aire. Error de principiante. En 1941 descubrieron que dar por muerto a un actor con raíces profundas y subestimar la inercia de los equilibrios sistémicos es como apagar la alarma del despertador y seguir durmiendo: te despierta la realidad de un golpe.

La salida a aquel callejón sin salida requirió dos ingredientes tan distintos como complementarios. Primero, una voluntad moral dispuesta a decir "hasta aquí" a la capitulación tutelada y al apaciguamiento de despacho. Segundo, un arsenal material, técnico y moral —el empujón del gran gigante atlántico— sin el cual la resistencia heroica se habría quedado en anécdota de exilio. Los principios sin medios son como un coche sin gasolina: muy bonitos, pero no te llevan a ninguna parte. Y administrar la derrota con alma burocrática no es estrategia, es resignación con corbata.

Si trasladamos esta cartografía al tablero político español actual, el paralelismo canta. Nos encontramos ante una tríada imperfecta y asimétrica: el partido tradicional de gobierno, el gran contrapeso alternativo y el vértice radical de la derecha. Un sistema bloqueado por la inercia y el marcaje cruzado, como tres coches en un aparcamiento estrecho que no se dejan salir.

La tentación de los aparatos es caer en la comodidad vegetativa del armisticio: aceptar los márgenes que impone el bloque dominante a cambio de una supervivencia tutelada, con miedo a elegir entre la audacia y la irrelevancia. Pero cualquier movimiento del centroderecha moderado para ensanchar su base activa establece una pinza: si se desplaza hacia el centro reformista, le llaman tibio; si endurece el perfil para blindar su flanco derecho, le acusan de asimilación radical. Es como intentar bailar el vals con dos parejas a la vez: acabas pisando a alguien y te quedas solo recibiendo reproches desde los dos lados de la pista.

En este laberinto de geometría fija, la supervivencia exige romper la parálisis con un movimiento tectónico de alta escuela: integrar el talento, la solvencia técnica y la autoridad moral que hasta ahora operaban en los márgenes de la política. Igual que el rearme moral e industrial que transformó la correlación de fuerzas en plena crisis global, incorporar activos de innegable solidez intelectual y económica actúa como un misil en la línea de flotación del relato hegemónico del adversario. No es cuestión de cambiar de sillas, sino de cambiar la disposición del salón.

La disyuntiva histórica del centroderecha actual se resume en una línea divisoria implacable: o se opta por la capitulación estética y el confort orgánico de una respetabilidad subalterna, o se asume el coste de la ruptura levantando un estandarte de alternativa real provisto del arsenal moral indispensable para disputar la hegemonía.

Quienes prefieren la inercia del día a día olvidan la gran lección de la historia militar y política: los imperios y los grandes proyectos de nación no caen por la fuerza del enemigo exterior, sino por la incapacidad de sus élites para reconocer a tiempo que la ambición estratégica siempre vence al cálculo burocrático. Al final, la política no es un juego de las sillas: es ver quién tiene el valor de levantarse y cambiar la música.