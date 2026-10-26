El amor según Pedro Sánchez

Eran las once de la noche del jueves 22 de octubre cuando el presidente del Gobierno, preguntado en un programa de televisión por la cantidad de veces que mensualmente follaba, respondió: "No solamente se folla, David, también se hace el amor". Pero el presentador insistió: "Venga, anda, Pedro, mójate (…). A ver, el sexo suma 1 punto, el petting 0,6 y la masturbación 0,4. ¿Cuántos puntos calculas que tienes?". Frente a las cámaras, Pedro Sánchez, con parsimonia y solemnidad en iguales proporciones, hizo esta revelación: "Solo te puedo decir que mi mujer y yo tenemos una vida sexual activa y sana".

Una semana antes, durante un mitin de precampaña electoral celebrado en Fuenlabrada, Pedro Sánchez declaró en público el mucho amor que sentía hacia Begoña: "Han intentado quebrarnos y estamos más fuertes. Te quiero", declaró a bombo y platillo. A continuación, se dieron un beso en los labios, seguido de un apretado abrazo, lo que suscitó numerosas y variadas reacciones. E incluso ha servido como eslogan de campaña –La fuerza del amor– y para que un ministro dijera que el PSOE era "el partido del amor".

Del beso de Fuenlabrada se han ofrecido opiniones para todos los gustos. Desde ser expresión de cariño y apego recíprocos, hasta resultar claramente impúdico o propio de horteras, pasando por quienes lo calificaron de postizo y prefabricado. Yo no soy perito en la materia, pero viendo las imágenes del beso no sabría decir si fue un "pico", o sea, un beso rápido y de toque suave, o "una mordidita" que no presentaba tensión sexual alta, aunque en modo alguno fue un beso "francés" y menos aún de "esquimal". En cualquier caso, y vayan por delante mis respetos, pues cada uno besa como quiere, lo que sí me pareció fue un beso cursi y, como dice Gabriel Albiac, no hay cursi bueno. En ninguna actividad, disciplina u oficio. "Amor mío, te amo. Que lo sepan todos. Nadie va a separarnos (…) Bailemos".

La verdad es que analizándolo con detalle, el beso de Sánchez fue un beso ligero, casi etéreo, un beso vacío, un beso únicamente con cáscara. El presidente puede que sea un genio en otras cosas, pero en la técnica del besar desde luego no lo es. Un beso en condiciones es, por ejemplo, el que se daba durante una sesión de cine continua y, además, a ser posible, en las filas de atrás. Hoy el arte de besar no existe. Un beso bien dado, un beso como Dios manda, es el beso improvisado, el que te coge de susto y acelera el pulso, el beso de vacaciones o el de fin de curso. El beso de Sánchez en Fuenlabrada no entra en ninguna de esas categorías. No fue un beso ardiente, sino presuroso. Esas prisas en el beso demostraron que fue un beso de urgencia y dejó claro que ni él ni ella se besaron en serio. Los dos viven así, acelerados, pero tampoco debemos burlarnos de la pareja porque, según cuentan, pese a sus besos de hola y hasta luego, el tiempo les cunde más que a muchos de nosotros.

Del sexo dicen los expertos que su práctica reporta muchos beneficios físicos y psicológicos, merced a unas sustancias llamadas péptidos opioides que se generan en la hipófisis y producen excitación, a la vez que amortiguan el estrés. Sobre todo cuando el individuo se siente desbordado por las exigencias del entorno. Es más, en alguna parte he leído que puede protegernos del coronavirus.

Al margen de consideraciones científicas, tengo para mí que a Pedro Sánchez le pasa lo que les pasa a todos los que tienen poder, sea del tipo que sea. Y es que no les basta con ser respetados o temidos, sino que al final lo que necesitan es amor. Decía Goethe que no se es nadie ni se puede envejecer sin un poco de gloria o un poco de amor. Pedro Sánchez tendrá que resignarse a envejecer sin amor, pues conoce que su corte es un ejército de espadas y traiciones, al estilo de una tragedia griega. Una cosa es tener votos y otra tener amigos leales.

Porque no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Del beso de Fuenlabrada y de la entrevista del jueves en televisión resulta evidente que la mejor arma defensiva de Pedro Sánchez es el cinismo. Tanto en el mitin como en la charla con el humorista Broncano, el presidente hizo un refinado y brillante ejercicio de desvergüenza, que, a decir de algunos allegados, es lo que mejor sabe hacer. En ambas comparecencias el presidente del Gobierno exhibió el retrato del hombre enamorado, pero no ignora que en los sótanos del Palacio de la Moncloa se esconde y pudre su verdadera imagen de Dorian Gray. Pedro Sánchez es un Oscar Wilde vulgar que juega al cinismo con los ministros, con los diputados socialistas y de otros grupos, con la oposición, con su partido, con el hermano músico y hasta con Begoña, su cónyuge, a la que ha hecho rehén de su vanidad masculina.

Pero volvamos al amor según el evangelio amoroso de Pedro Sánchez. Como gran profesional del cinismo, el presidente sabe que al cínico le está prohibido enamorarse por un principio de naturaleza ética. Enamorarse en Pedro Sánchez es desabrocharse los botones del chaleco que se pone de vez en cuando al estilo de otro amigo de la tele para esponjar el corazón y presentarse de este modo ante la gente, aunque es consciente de que probablemente, tarde o temprano, será un juez el que le haga el retrato ennegrecido de su vida y de su alma. Su última estampa puede que sea el auto de procesamiento de sus señorías, a quienes tanto detesta.

Pedro Sánchez, ahora que huele la derrota, ha pasado del fanatismo a la procacidad. Es consciente de que el proceso político lo tiene perdido y que en los procesos penales que le acechan la cosa pinta color de hormiga. Por eso dedica sus últimos días al deporte de la desfachatez, dando un espectáculo provocador y repelente. Lo malo del cinismo es cuando se vuelve contra el cínico. Pedro Sánchez ya no convence ni deslumbra a nadie, pero nota y se lo han confirmado sus asesores, que tampoco va a figurar en las mejores páginas de la historia política de España porque el saldo de su obra es inferior a negativo. El cinismo consiste en asumir con una sonrisa interior la propia miseria y en eso está el presidente. En los mítines y en la televisión deberían cobrar la entrada por sus recitales de cinismo.

Fue Jardiel Poncela, que no era precisamente un autor difícil de entender, quien a uno de sus libros le puso el título de Amor se escribe sin hache. Lo hizo porque para él las cosas realmente importantes se escriben con "h", verbigracia el honor, el hogar, la honra, por lo que si "amor" se escribe sin ella, es un indicio racional de que no es algo por lo que valga la pena sufrir. Eran otros tiempos –año 1928– y la gente lo comprendió enseguida. Hoy a nuestros jóvenes, huérfanos del buen bachillerato, seguro que les haría gracia ese rótulo, pues pensarían que quitar la hache es una broma. Perdón por la digresión, pero tenemos una juventud, a no dudar maravillosa, profundamente equivocada en cuanto a la creencia de que la ortografía es inútil, cosa de viejos, y que lo primordial son las redes sociales, Twitter, la inteligencia artificial porque la otra, la natural, no cotiza en bolsa, el Instagram o el Facebook.

Termino. Lo hago con un pronunciamiento a favor del beso de marras y el conteo de coitos. Es el único que se me ocurre. Hablo de que frente al clima de tensión que actualmente existe, quizá sea reconfortante contemplar el gesto de un hombre capaz de salir a pecho descubierto para decirnos que el amor sigue delante de sus ojos y lo tiene amarrado para que no se le escape como una estrella fugaz. Esto es lo que parecen pensar los dos protagonistas de este tímido y humilde comentario. No descartemos, pues, que Pedro Sánchez y Begoña Gómez –tanto monta, monta tanto–, tras su exhibición de Fuenlabrada, estén dispuestos a afrontar nuevos lances de amor y a amarse durante el tiempo que el amor dure, que tampoco es sensato pedir la eternidad.

Je t'aime, mon amour. Así, en francés, queda mejor, señor presidente. El francés es una lengua muy útil para las relaciones amorosas. Una declaración de amor en francés vale tanto como una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano o, si se prefiere, como el ¡Allons enfants de la patrie (...)!, de La Marsellesa.