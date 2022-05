Un día después de que el Gobierno haya cesado a la directora del CNI, Paz Esteban, por el caso Pegasus, el presidente Pedro Sánchez no ha conseguido contentar a sus socios de investidura. Independentistas y Unidas Podemos siguen reclamando la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque no la mencionan directamente. Además, han registrado solicitado una nueva comisión de investigación sobre espionaje, centrada esta vez en aclarar la existencia de un "entramado parapolicial" financiado con fondos reservados.

En concreto, la petición remitida a la Mesa del Congreso la firman Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP, PdeCAT, Bildu, BNG y Compromís. Insisten en que la salida de Esteban no es suficiente para cerrar la crisis abierta y han solicitado una nueva comisión de investigación para aclarar "la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados".

Que el Gobierno haya cesado a Esteban y por el camino haya socavado la labor del CNI no es suficiente humillación para ERC. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este jueves en exigir que se depuren "responsabilidades" por el caso Pegasus, aunque ha evitado hablar de "nombres" concretos hasta que no se determine qué ha sucedido exactamente. Eso sí, ha avisado a Robles, que tenga "cuidado, no la vayan a denunciar" por haber desvelado qué se trató hace una semana en la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara Baja.

El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, también ha dejado claro que el cese de la directora del CNI no es suficiente y pide "responsabilidades políticas" para quien "ordenó" las escuchas. También ha exigido que "se desclasifiquen las resoluciones del magistrado que hicieron que el CNI espiase" a independentistas.

"Convendría prescindir" de Robles

Además de firmar por segunda vez la solicitud de una comisión de investigación contra su propio Gobierno, Podemos sigue presumiendo de fractura en el seno del Ejecutivo, una brecha que solo podría cerrarse con la dimisión la ministra de Defensa. La secretaria general, Ione Belarra, no la menciona, pero pide "la asunción de responsabilidades".

La asunción de responsabilidades es una cuestión básica de salud democrática. Para recuperar la confianza de la ciudadanía es necesario, también, dar garantías de que algo así no vuelva a ocurrir. La regeneración democrática en el Estado sigue pendiente. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 10, 2022

Mucho más directo se ha mostrado el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Este jueves ha asegurado en una entrevista en Cataluña Ràdio que "convendría prescindir" de Robles. Asegura también que Sánchez, "quizás haya calculado que conviene más posponer la decisión" de sacar a Robles del Consejo de Ministros, y ha añadido que si lo decide no avisará.

"Sánchez ha demostrado actuar con frialdad de cirujano", ha afirmado Iglesias, que ha añadido que ya se verá si en la próxima remodelación del Gobierno sigue estando la actual ministra de Defensa.

Para Iglesias, es "difícil de explicar" que se haya cesado a la directora del CNI, Paz Esteban, por un fallo de seguridad y no a la ministra responsable del CNI, y ha apostado por limpiar los aparatos del Estado de elementos no democráticos, en sus palabras.