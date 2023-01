El Gobierno promete que "ningún ladrón saldrá de la cárcel" pese a la revisión de penas por malversación

No ha entrado todavía en vigor pero amenaza con ser uno de los mayores quebraderos de cabeza del Gobierno durante las próximas semanas. La reforma de la malversación en el Código Penal se publicó en el BOE el pasado 23 de diciembre pero daban un plazo de 20 días para que sea efectiva.

Este plazo finaliza este jueves y ya hay un juez de la Audiencia Nacional que ha preguntado a la Fiscalía si modifica sus penas en el caso Acuamed, debido a la reforma de la malversación. Las penas pasarían de nueve años a sólo cinco.

El Gobierno amparó este reforma, realizada mediante proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para acelerar su aprobación y no contar con los informes preceptivos. Ahora, en La Moncloa confían en que no haya una rebaja de penas que ya alertaron decenas de expertos y hasta la Fiscalía. En el Ejecutivo se aferran a una disposición transitoria, incluida en la reforma, para que no se aplique el principio de retroactividad de la norma si esta es más beneficiosa para el reo.

"Ningún ladrón va a salir de la cárcel"

"La orientación de esa reforma, vía proposición de ley, es no despenalizar ningún tipo de corrupción", afirmaba la portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo La ministra defendía el cambio en el Código Penal, realizado ad hoc para ERC, y añadía que la intención "es no despenalizar ningún tipo de malversación, incluso va para endurecer conductas como el enriquecimiento ilícito".

Fuentes próximas a Pedro Sánchez son más contundentes y afirman que "ningún ladrón va a salir de la cárcel". Sin embargo, en las próximas semanas podría haber más recursos. Los abogados defensores de casos como Kitchen o los ERE están estudiando la reforma para ver si podrían conseguir una rebaja. Puede que, como dicen el Gobierno, no salgan de la cárcel pero sí que podría haber una reducción de condenas.

El PSOE ya reconoce su desgaste

En la dirección federal del PSOE reconocen que la reforma de malversación y sedición es la principal responsable de su caída en los sondeos durante las últimas semanas. Confían en que sea algo "puntual" y que se pase página rápido. Un deseo que podría enquistarse ya que un goteo de casos volvería a poner el foco en la reforma del PSOE y Unidas Podemos.

La rebaja de casos recordaría a la que ha propiciado la ley de Irene Montero. Ya son 138 los condenados por abusos sexuales que se han visto beneficiados por rebajas de penas. En el Ejecutivo todavía no han cerrado este frente, algo que se ha podido comprobar este martes. La portavoz tenía que responder hasta dos preguntas sobre cuándo van presentar una reforma que ataje el goteo de casos.

Rodríguez se escudada en las tres mujeres muertas por violencia doméstica en las últimas horas para añadir que el Gobierno está comprometido con "legislar con un compromiso de protección a las mujeres" . "El Gobierno está pendiente de la aplicación que tienen que hacer y atendiendo a una unificación de doctrina", afirmaba lanzando balones fuera sobre una posible reforma que enmiende la rebaja de penas.

No rebajarán el IVA de la carne y el pescado

En lo que el Gobierno sí centra su atención es en atacar a Alberto Núñez Feijóo pese a que el PP ha anunciado que no votará en contra del último decreto económico. Génova se debate entre la "abstención" o el "sí". Sólo ponen como condición de su voto favorable a que se incluya una rebaja del IVA a la carne y el pescado, similar al que se ha hecho en el aceite o en las pastas.

La propuesta no gustaba en Moncloa que lo calificaba de "excusas". "Lo que anda buscando Feijóo es una excusa más. Una excusa de nuevo", añadía Rodríguez que rechazaba entrar en una posible rebaja del IVA en los productos pesqueros y cárnicos.