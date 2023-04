Podemos amenaza a Sánchez por su injerencia con Sumar: "Que no se olvide, lo importante es seguir gobernando"

Unidas Podemos ha puesto pie en pared ante las presiones ejercidas directamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se integren en Sumar. La secretaria de organización de la formación morada, Lilith Vestrynge, ha advertido al PSOE de que "no se olvide" de que "lo más importante" es que este gobierno "siga gobernando", en una clara amenaza sobre el futuro de la coalición si mantiene su injerencia sobre las negociaciones.

Vestrynge eleva así el tono sobre las declaraciones realizadas ayer por su secretaria general, Ione Belarra, que reclamó al PSOE que "se centre en gobernar" y en sacar adelante leyes como la de Vivienda, sin interferir en los procesos internos de otros partidos. La también secretaria de Estado de la Agenda 2030 ha ido un paso más allá poniendo en duda, tanto la continuidad actual del gobierno, como un futuro acuerdo de coalición después de las generales si persisten las presiones.

"Lo primordial para este gobierno de coalición es que no se le olvide, que tenga muy pendiente que hasta el último día de gobierno, lo más importante, lo que se espera de este gobierno, y su mejor carta de presentación, es que siga gobernando", ha dicho en declaraciones a la prensa.

Ante la pregunta de si se estaba poniendo en duda el futuro de la coalición, Vestrynge insistía en advertir de que "lo más importante para revalidar el gobierno de coalición, esa condición de posibilidad de que el gobierno se revalide, es que el PSOE se centre en gobernar".

La fragmentación de la izquierda

Que el presidente se pronuncie para forzar a un acuerdo entre los de Ione Belarra y Yolanda Díaz da cuenta de hasta qué punto preocupa en el Ejecutivo la fragmentación de la izquierda en unas generales. Su arriesgada apuesta para impulsar a un competidor directo, como es la vicepresidenta del gobierno, sólo se justifica si logra aglutinar el voto de la izquierda, de lo contrario el supuesto remedio para combatir el desgaste del PSOE habrá sido peor que la enfermedad.

Sin embargo, la formación morada no parece estar dispuesta a admitir tampoco determinadas "tutelas" si provienen del PSOE, como también advirtió Yolanda Díaz sobre Pablo Iglesias y su influencia en la sombra para torpedear un acuerdo con Sumar al exigir la celebración de primarias abiertas a todos los ciudadanos, no sólo a la militancia, con la clara intención de elevar la apuesta y evitar que su partido se diluya en una formación que, de momento, no tiene poder político.

Las negociaciones, de momento, parecen estancadas a la espera de que pasen las elecciones del 28-M y Podemos se someta al examen de las urnas, evidenciando con ello hasta qué punto cuenta todavía con respaldo y capacidad de movilización entre los votantes para convencer a Yolanda Díaz de que todavía son necesarios.