El hundimiento de Podemos puede darle al PP dos grandes triunfos el 28M

Isabel Díaz Ayuso podría lograr una gran victoria en las elecciones del 28-M y la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid gracias a un resultado propio espectacular –roza el 70% de los votos– y también al mal resultado de Podemos, que según la encuesta de 40dB que publica El País este lunes, estaría por debajo del 5% y, por tanto, se quedaría sin representación en la Asamblea regional.

El periódico de Prisa también publica un sondeo sobre la Comunidad Valenciana que debería hacer saltar las alarmas en el partido morado: les deja en el 5,3%, es decir, sólo tres décimas por encima del porcentaje mínimo para tener diputados en las Cortes Valencianas. Además, la trayectoria de Podemos es descendente y nada hace pensar que los de Montero y Belarra puedan tener mucho margen de recuperación de aquí al 28 de mayo.

Incluso en Cantabria, una región en la que casi ningún sondeo auguraba el cambio hasta este momento, el sonde del que se hacía eco Vozpópuli ya da por más que probable que PP y Vox puedan tener una mayoría suficiente para gobernar.

¿Sin cambios para las generales?

Además, en los últimos días se han publicado dos encuestas para las elecciones generales con datos muy distintos pero que hay que saber leer: la de NC Report que publica La Razón muestra cambios muy suaves en la intención de voto de cada partido y, en conjunto, una situación que no cambia después del primer terremoto de la irrupción de Sumar.

Por el contrario, la de Sociométrica de la que se hacía eco El Español registra cambios muy extraños: una fuerte caída del PP en el último mes y una subida igual de potente de Sumar. Movimientos bruscos y que no tienen mucho sentido ya que no hay nada que los explique, por lo que la fiabilidad del sondeo no parece excesiva.