Sánchez improvisa una visita a Vitoria para tratar de cerrar la polémica de las listas de Bildu

El PSOE tiene un problema. Tras varias semanas imponiendo los marcos del debate público (vivienda o jóvenes), desde la última semana el foco público está puesto en listas de uno de sus socios parlamentarios. La noticia de que el Bildu haya incluido a 44 condenados por terroristas para el 28-M está centrando la atención mediática.

Así que Pedro Sánchez va a tratar de zanjar este tema con un mitin en Vitoria, capital del País Vasco, donde los socialistas gobiernan en coalición con el PNV, quien ostenta la alcaldía. El presidente del Gobierno pondrá en valor los gobiernos que, tanto en las capitales vascas como en el Ejecutivo autonómico, tienen los socialistas con el PNV para tratar así de distanciarse de Bildu. El mitin en Vitoria fue incluido la semana pasada por sorpresa en uno de los pocos huecos libres que quedaban en la agenda socialista.

Del silencio a la omnipresencia

Desde que se conocieron las listas de Bildu, la primera orden de Ferraz y Moncloa fue el silencio, pensando que la polémica escamparía en unas horas. No sucedió así y, pese a evitar las preguntas, al final el PSOE optó por un vídeo enlatado de Pilar Alegría afirmado que "no les gustaban" y que "reabrían el dolor de las víctimas". La respuesta sirvió para frenar, en parte, la polémica pero no para cerrarla.

Había una pregunta que había que hacer a Pedro Sánchez. Sucedió a la salida de la Casa Blanca. Tras cinco años buscando entrar en el despacho oval, el principal titular que destacaban todos los medios era que no es "decente" llevar terroristas en las listas. Lo sucedido en la reunión pasaba a un tercer plano.

A su vuelta a España, Sánchez trataba de hacer un anuncio que centrase la atención mediática durante los próximos días: cine a dos euros para los mayores de 65 años durante un día a la semana. No tardó mucho en opacarse, ante Pedro Sánchez, el presidente castellano manchego- Emiliano García Page afirmó: "Yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina".

No era el único barón en pronunciarse. El aragónes Javier Lambán prometía" romper cualquier relación con Bildu" tras incluir etarras en sus listas del 28-M". Mientras que el asturiano Adrián Barbón afirmaba que le "repugna y les asquea ver a terroristas en las listas". Unos adjetivos más gruesos que los utilizados por Sánchez.

Para tratar de esquivar la polémica, Ferraz ha cancelado a última hora la rueda de prensa de los lunes donde se responder a diferentes cuestiones políticas. Una de ellas iba a volver a ser las listas de Bildu y el malestar de los barones que el 28-M se la juegan todo.