Ventanas que se abren cada vez que hay un golpe de viento, ruidos constantes provocados por "el trasiego de coches" de la carretera de La Coruña y muchas medidas de seguridad para los amigos de unas hijas adolescentes. La Moncloa no parece el mejor lugar para vivir según ha contado Pedro Sánchez en una entrevista en el podcast Hora Veintipico de la Ser.

"Es un palacio antiguo, es un sitio que tiene sus funcionalidades y sus disfuncionalidades", ha sentenciado pese a que fue construido en 1954. " Necesita una rehabilitación, evidentemente sí. Que no lo voy a hacer yo, evidentemente tampoco, Imagínate cómo se pondría el sanchismo", ha ironizado Sánchez cuando le han preguntado cómo era vivir en la Moncloa.

El presidente del Gobierno sí ha reconocido que ha introducido algunas novedades como unos sillones que estaban "perdidos en un almacén" y los ha colocado en la mítica Bodeguilla del Medio. "Lo hemos acondicionado un poco y es un sitio donde se está agradable en verano", ha añadido Sánchez quien también ha contado que, al igual que Felipe González, también invita a gente de la cultura al Palacio y a sus amigos.

"Todo el mundo quiere visitar la Moncloa y a mí me apetece salir de la Moncloa. Trato de salir a cenar a otras casas y a otros restaurantes para salir de la Moncloa", ha aseverado.

Incómodo para las hijas

Su llegada a la Moncloa fue "un shock" para su familia. "Tuvimos que cambiar todo en cuestión de una semana. Llegamos los cuatro, Begoña y mis dos hijas, un poco despistados", ha terciado Sánchez. Hasta ahora, lo único que sabíamos es que su primera decisión fue cambiar el colchón en cuanto que se mudó. Algo que ya relató en su libro.

Lo que más le sigue costando a las pequeñas Ainhoa y Carlota es el superar las medidas de seguridad cada vez que vienen a visitarles amigos. "No es fácil para los adolescentes", ha sentenciado Sánchez quien ha añadido que les ha contado a sus hijas que "esto no es normal" para que "no se acostumbren".

"Luego, en la planta en la que vivimos, tratamos de que sea coyunturalmente nuestro hogar, tratamos de vestir, actuar, de ser, como cuando vivíamos en nuestro piso", ha añadido Sánchez. Entre los beneficios de vivir en la Moncloa, que ha citado, están que "por primera vez" puede ir "andando al trabajo" o también que, durante el confinamiento, tenían "un jardín donde disfrutar".

Muchas camisetas de baloncesto

Sánchez ha agradecido a los trabajadores del complejo porque " les hacen la vida más fácil" aunque ha contado algunas manías personales. Por ejemplo, cuando llega a altas horas de madrugada prefiere irse a dormir con el estómago vacío que hacerse él mismo una tortilla francesa con los productos que le dejan en la nevera. "Luego ya desayuno", ha añadido Sánchez.

El presidente del Gobierno también ha detallado que, como todo el mundo sabe que le gusta el baloncesto, cada vez que va a una localidad le regalan camisetas del equipo local con su nombre en el dorsal. "La primera vez lo agradecí mucho. Era un detalle pero ahora tengo un problema porque tengo muchísimas camisetas de baloncesto y ya no tengo espacio", ha ironizado.

Sánchez también ha hablado de su otra pasión: la música. Una de las ventajas de vivir en la Moncloa es que puede escuchar "las Noches del botánico", una serie de conciertos que se celebran en el cercano parque de la Complutense. "Yo he acuesto siempre con música", ha afirmado satisfecho durante los meses estivales.

El líder socialista también ha añadido que es un gran aficionado a Radio 3 y a podcasts de música donde se entera de las novedades en música indie y ha citado a Bronquio como su último gran descubrimiento.