Pedro Sánchez ha reconocido, por primera vez, que el Plan de Recuperación y Resiliencia "incorpora" los peajes por uso de autovías y autopistas. Una matización que llega sólo horas después del correctivo de Bruselas.

La portavoz económica de la Comisión Europea, Veerle Nuyts, ha confirmado que el Plan remitido por Nadia Calviño incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible e introduce un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir del 2024.

Durante la última semana, Sánchez ha tildado la posibilidad de poner peajes como "bulo" . La polémica surge en el cara a cara con Feijóo cuando el candidato popular sacó el compromiso de España con Bruselas para poner peajes. Ahora, Sánchez reconoce que está en el Plan remitido a la capital comunitaria pero niega que vaya a aplicarse en los próximos meses.

"Es cierto que la negociación que estamos haciendo con la Comisión Europea se retira esa posibilidad. Han pasado cosas desde 2021 a 2023", ha añadido Sánchez a continuación citando la "guerra de Ucrania" como motivo pero sin dar más explicaciones.

El presidente del Gobierno se ha vuelto a enredar a continuación sin dejar claro si es algo que continúa debatiéndose con Bruselas o, por el contrario, es algo ya firmado. "Hemos cambiado esa posición con la Comisión. Es lo que estamos negociando", ha añadido en TVE donde ha afirmado que se paga ya menos que hace cuatro años.

Plácida entrevista en TVE

El presidente del Gobierno ha dado su última entrevista televisiva de esta campaña electoral a Silvia Intxaurrondo en TVE. Una conversación que ha distado mucho del tenso rifirrafe que tuvo este pasado lunes con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Ha tenido que ser su compañero, Marc Sala, el que le preguntase por el desmentido de Bruselas o por la posibilidad de convocar un referéndum tal y como le piden ERC o Bildu. Algo que Sánchez ha desechado.

De cara a una hipotética próxima legislatura, Sánchez se ha marcado como principal reto "evitar el ruido interno". También ha desvelado que habrá un Ministerio de Igualdad pero no ha querido aclarar si será del PSOE o de Sumar. "No tengo yo una veleidad de monopolizar algo que no es de todos y todas. Las políticas feministas", ha añadido.