Todas las campañas electorales acaban generando un micro-clima interno de euforia. Tras quince días rodeándose de fieles y votantes confesos es muy difícil no caer en ese estado. Al PSOE le costó encontrar ese tono.

El cara a cara de Feijóo les sumió en un clima alicaído que solucionaron esta semana cambiando la agenda e introduciendo a última hora varios mítines. El propio Sánchez lo reconocía en su cierre: "Nos caímos y nos levantamos. Pedaleamos contrarreloj"

Tras varios llenos, Pedro Sánchez ha recuperado el tono y los militantes socialistas han aferrado a una hipotética remontada. "¡Vamos a ganar!", repetía este viernes el candidato del PSOE en un mitin en Getafe (Madrid) ante 4.500 personas.

A ellos les ha ofrecido el triunfo. "Será vuestra victoria", mientras les prometía "una última pedalada". "Sólo nos queda unos metros para llegar a la final", animaba ante un público también eufórico pero exhausto tras dos campañas consecutivas.

Sánchez auguraba un "triunfo de la cultura frente a la censura", de "la ciencia sobre las vacunas". "La victoria de la verdad frente a la mentira. De los aplausos frente a las caceroladas. La victoria del futuro frente al retroceso y a la involución", añadía entre gritos. También pronosticaba que "Yolanda Díaz va a quedar tercera" y que esto facilitará que vaya "a haber un gobierno de progreso"

Tergiversando un pacto con Bildu

Desde el comienzo de la campaña, Pedro Sánchez puso en la diana a la "prensa conservadora". En especial a sus tertulias a las que no duda en señalar. El jueves en Lugo no dudó en corregir a algún opinador, que no citó, por decir que Alberto Núñez Feijóo había salido reforzado tras no acudir al debate a tres de RTVE.

Este viernes, Sánchez volvió a atacar a los periodistas. Para ello, no dudó en tergiversar una noticia de la política local vasca hablando de un supuesto pacto entre PP y Bildu para repartirse las comisiones en el Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PSE y PNV.

La acusación, que salió del Partido Nacionalista Vasco y que fue desmentida por el resto de fuerzas, obvia que en el Consistorio son los partidos de la oposición los que asumen estas presidencias y que Podemos renunció a estas funciones al contar con solo dos representantes algo a lo que sumaron los concejales del PP tras conocer

"Hoy el PP ha pactado con Bildu", afirmaba Sánchez. "A ver si abre los telediarios de esas cadenas privadas. ¡Que lo haga!", gritaba un enfadado Sánchez reconvertido a editor de informativos. Sus ambiciones periodísticas también alcanzaban la prensa escrita. "A ver si abre las portadas de los periódicos mañana. ¡Que lo haga!", añadía a continuación

Perro Sánxe

Pedro Sánchez sí tuvo, en cambio, buenas palabras para la numerosa prensa extranjera que estaba cubriendo el mitin. Desde la BBC a la RAI pasando por las televisiones públicas de Francia, Noruega u Holanda. "Han venido a ver cómo ganamos las elecciones", resumió ante el alborozo de los militantes que lucían chapas de "Perro Sanxe, para los chicos," o "Perra Sanxe", para las chicas, como el caso de la esposa del presidente, Begoña Gómez.

El PSOE se ha aferrado en la recta final de esta campaña a resignificar el insulto "Perro Sánchez" que le han dedicado durante estos últimos años. Al mitin de cierre entró con la canción "perra" de Rigoberta Bandini cuyo estribillo dice: "Yo nací para ser perra". Una canción con la que también se despidió del acto. Por el medio, el vidente Maestro Joao, una de las personas más solicitadas para selfies, que pronosticaba el triunfo de Sánchez el domingo. Quizás de ahí la euforia de muchos.