José Luis Fernández Santillana ha visitado Es la Mañana de Federico de esRadio, donde ha hecho referencia a diferentes datos sobre empleo y mercado laboral. El jefe de análisis del sindicato USO ha dicho que "el que no se consuela es porque no quiere, eso es lo que le pasa al Gobierno". Esto en referencia a "la exageración y grandilocuencia" que ofrecen estos días, felicitándose por los datos de paro del segundo trimestre.

Fernández Santillana ha comentado en esRadio que "siempre nos felicitaremos porque el paro baje, pero díganme qué tipo de empleo es el que se ha creado y cuánto ha bajado el paro". Además, afirma que la situación no está "para tirar cohetes" y que "siguen haciendo trampas no contabilizando como parados a personas que lo están y que aparecen en el SEPE". Ha hecho también referencia a los contratos indefinidos, aportando el dato de que solamente "4 de cada 10 son realmente indefinidos". Igualmente, respecto al ministro Escrivá, que "suele sacar pecho de los datos", el de la USO ha dicho que aunque se les llame contratos indefinidos "esto no significa que duren en el tiempo". También ha destacado un dato que no se dice y es que "el ultimo día de julio la caída de afiliación de la Seguridad Social fue de 190.000 personas que se dieron de baja".

En cuanto al PIB, reconoce que se ha mantenido, pero afirma que le preocupa "cómo acabaremos el año y el ultimo trimestre, sobre todo a partir de septiembre". Destaca que "los incrementos del PIB nos dicen que no hay creación de empleo y nos hablan de una economía que se está debilitando, no solo que no crece desde el punto de vista de trabajos, sino que está bajando".

El tema de fondo que ha querido señalar el de la USO es "el poco empleo que hay y la poca calidad del mismo". Además de esto y en relación con el paro juvenil, ha comentado que "lo que eran antes trabajos de gente joven ahora los ocupan cabezas de familia, es un auténtico drama". También respecto a ese problema de fondo, Fernández Santillana ha hablado de que muchos ciudadanos cuentan "con jornadas parciales y salarios bajos y lo que eso fomenta es el pluriempleo porque no se llega a fin de mes. Están en juego las pensiones y esa es la reforma oculta de las mismas", que no se cuenta.

Por su parte, ha querido enfatizar que "la mejor política social es la que crea empleo" y que si como dicen desde el Gobierno "nuestra economía va como una moto, entonces será como una Vespino".