Guillermo Mariscal: "En ningún caso, Sánchez tiene más votos para la investidura que Feijóo"

El secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, ha declarado en una entrevista concedida este viernes a Es la mañana de Federico de esRadio que Alberto Núñez Feijóo, "que ganó las elecciones claramente, a nuestro juicio, es la persona que debe encabezar la investidura". El diputado del PP por Las Palmas asegura que el líder de su partido "cuenta con 172 votos" y que, "en ningún caso, Sánchez puede decir públicamente" que cuenta con ese número de apoyos.

Mariscal ha dicho que, en la sesión de este jueves, se vio "la plasmación de un presidente que ha decidido ceder a todas las presiones de los que no desean la igualdad de los españoles y no quieren un futuro en común", así como la "voluntad de un individuo que quiere seguir siendo el presidente del Gobierno, y no la voluntad de lo que dijeron los ciudadanos en las elecciones".

El secretario tercero de la Mesa ha defendido que Núñez Feijóo es el candidato que más posibilidades tiene de ser investido presidente del Gobierno: "Más allá de las especulaciones, el presidente del PP, que ganó las elecciones claramente, a nuestro juicio, es la persona que debe encabezar la investidura. Y lo hace sabiendo que cuenta con 172 votos. En ningún caso, Sánchez puede decir públicamente que cuenta con 172 votos". Mariscal ha recordado que "todas las formaciones que apoyaron a Armengol" diferenciaron entre la presidencia del Congreso y la del Gobierno, y ha insistido en que, "en ningún caso, Sánchez tiene más votos para la investidura que Núñez Feijóo".

¿Por qué Vox votó a Ignacio Gil Lázaro para la presidencia del Congreso? Según el diputado del PP, "los 33 diputados de Vox tenían dos opciones de personas que podían aspirar a la presidencia del Congreso: Armengol o Gamarra". Mariscal ha subrayado que no "se habló del reparto de escaños o de posiciones en la Mesa" y ha instado al partido de Abascal a "explicarse".

Pese a este giro de guion, el popular cree que Vox mantiene lo comunicado, o sea, que apoyará a Núñez Feijóo en la sesión de investidura: "Escuché a Abascal decir públicamente que votaría a Feijóo sin exigir la presencia de Vox en el Gobierno. Si ha cambiado de opinión… Yo no lo he escuchado, y estoy convencido de que ese cambio de opinión no se ha producido".

La amnistía, un término sin cabida

Con respecto a lo negociado entre PSOE, Junts y ERC, Mariscal ha dicho que "la amnistía es un término que en un Estado democrático como el nuestro no tiene cabida": "Es implanteable. Ningún experto jurídico puede avalar ese término". En su opinión, que "el PSOE está intentando que el discurso vaya dirigido a todo lo que tenga que ver con la inclusión de las lenguas de nuestro país en el hemiciclo" no sirve más que "para esconder la pretensión última de Puigdemont y Junts: que se libere de todo tipo de responsabilidad" a los golpistas del 1-O.

"Lo más disparatado que escuchamos ayer es que incluso Albares se va a enviar una carta a sí mismo para plantearse la inclusión del resto de lenguas españolas en los debates o en los textos que se puedan tramitar en la UE. Por cierto, despreciando al valenciano", ha agregado.