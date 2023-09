El PSOE buscaba un golpe de efecto durante el debate de investidura de Feijóo. Durante horas, guardaron un silencio sepulcral sobre si Pedro Sánchez se encargaría o no de dar la réplica. Un secreto guardado bajo siete llaves que sólo se rompió cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió al diputado Óscar Puente que subiese al estrado.

El exalcalde de Valladolid, desbancado en mayo tras un pacto de PP-Vox, se encargó de dar la réplica recordando los resultados de las elecciones municipales. "De ganador a ganador", ironizaba Puente que fue la fuerza más votada pero no pudo sumar con la marca morada en la capital pucelana. Fuentes socialistas aseguran que la elección de Puente respondía a una estrategia para poner a Feijóo "frente al espejo de todas las contradicciones"

"A mí no me costó nada reconocer mi derrota", agregaba Puente" mientras trataba de desmontar el mantra de "pactos de perdedores" que se cierne sobre el acuerdo de Sánchez con la riestra de separatistas. Incluso levantaba la mirada a la tribuna de invitados y veía al presidente de su comunidad, Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco al que tildaba "de precursor de una coalición de perdedores"

"Ustedes tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no, también", añadía Puente ante las risas y aplausos de la bancada socialista. En frente, una bancada del PP no daba crédito al desprecio del PSOE de relegar la respuesta al candidato Feijóo en un diputado raso.

Feijóo: "El PSOE llega al cénit de su desprestigio"

Feijóo en su réplica aprovechaba el discurso de Puente para arremeter contra Sánchez. "No voy a participar en el club de la comedia", terciaba mientras rememoraba la fiebre por los debates electoral que le asaltó a Sánchez durante la pasada campaña electoral. "Me pidió seis debates y ahora no es capaz de hacer un segundo", añadía mientras la bancada del popular se ponía en pie y gritaba "cobarde, cobarde" a Sánchez.

"Es lamentable el nivel del deterioro de las instituciones", aseguraba el líder del PP tras ver que el presidente en funciones renunciaba a dar la réplica del discurso. Feijóo añadía que el PSOE "ha llegado al cénit de su desprestigio de partido histórico de la democracia española". "Y se ríe", decía Feijóo viendo las sonrisas de Sánchez en la bancada. "Pensábamos que iba a ser Patxi López pero el único cargo que tuvo fue el presidente gracias a los votos del PP. No era la persona adecuada", ironizaba el popular mientras recordaba que Puente en 2015 fue aupado a la alcaldía pese a que, en ese momento, el PP fue más votado. "Y ahora viene a dar lecciones de ganar y perder", ironizaba Feijóo

Mensajes a González

Óscar Puente también dejó mensajes velados a Alfonso Guerra y Felipe González que, en los últimos días, han pedido a los diputados de su partido rebelarse contra la amnistía. "Este PSOE ya no es de sus dirigentes ni presentes, ni históricos . Este PSOE es de sus militantes y, por tanto, del pueblo", gritaba ante unos diputados del PSOE puestos en pie. "Pierdan toda la esperanza de quebrar a este PSOE", proclamaba zanjando así la petición del PP que ha venido alentando a que cuatro diputados socialistas se saltasen la disciplina interna.

"No nos han votado para hacerle presidente", gritaba un Puente cuyo único cargo nacional fue un breve paso como portavoz de la Ejecutiva del PSOE. En su discurso no faltaba menciones a la Guerra de Irak y al 11-M o "esa gran familia retratada en Fariña", en referencia a la amistad con Marcial Dorado. "Intentó ocultar su amistad con un narcotráfico cultivada durante ocho años", terciaba ante las protestas del PP. "Soberbia", añadía Puente mientras criticaba al PP por ejercer en Cataluña de "pirómano y Don Tancredo a la vez".

También Puente sembraba las dudas sobre la continuación de Feijóo al frente del PP. "Le están preparando el finiquito" , añadía en una ocasión que aseguraba que "venía a obedecer unas veces a Ayuso, otras veces a Moreno Bonilla y otras a Aznar pero siempre a las mismas cabeceras". Su discurso incendiario levantaba a la bancada del PP cuando sobrepasaba la media hora de discurso tasada en este pleno y se aproximaba a los 40 minutos. "Fuera, fuera", gritaban los diputados de Feijóo mientras la presidenta del Congreso, Armengol, pedía "no patalear".

"La única verdad es que las mentiras vive instalado en la mentira", añadía Puente quien le pedía "tener memoria" para "mentir bien". "Tiene la misma memoria que Dory", decía en referencia a un personaje de Buscando a Nemo, una película de dibujos sobre un pez perdido en el océano, pero el único perdido ayer era el espectador que puso el debate para ver un cara a cara de Sánchez con Feijóo y se encontró con un exalcalde de Valladolid replicando a Feijóo.