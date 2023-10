Sánchez se blinda ante las críticas internas a la amnistía y buscará que las bases refrenden su pacto con Puigdemont

El PSOE preguntará a sus bases si "avalan que se alcancen acuerdos parlamentarios" con partidos como Junts, ERC y Bildu. La pregunta será aprobada este sábado en un Comité Federal convocado en Ferraz. Los estatutos del partido, modificados tras la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general, añaden que debe preguntarse a los militantes sobre acuerdos de Gobierno pero no hablan nada sobre pactos parlamentarios con otras fuerzas.

Así sucedió en 2019, cuando se buscó que el refrendo al pacto de Sánchez con Pablo Iglesias. No se añadió nada sobre los apoyos parlamentarios de ERC o Bildu. En esta ocasión, sí se incluirá una segunda pregunta, pero sin mencionar a los partidos, según ha anunciado Pedro Sánchez desde Bruselas tras el Consejo Europeo.

La idea es preguntar sobre el "aval" de otros partidos separatistas. Un grupo heterogéneo que va desde el PNV a Junts pasando por ERC, BNG y Bildu. "El PSOE hablará", ha sentenciado Sánchez estableciendo las diferencias con respecto al referéndum interno sucedido hace cuatro años.

Blindándose

El objetivo de Sánchez está claro: blindarse ante posibles críticas. Al Comité Federal asistirá el presidente castellano-manchego Emiliano García Page. El único barón socialista con mayoría absoluta ha anunciado que se pronunciará en contra del perdón a Puigdemont.

Un discurso que no teme Sánchez y que ya ha avanzado que él dará a conocer "su posición sobre distintos aspectos", lo que incluye también la amnistía aunque no se darán todos los detalles hasta que no se cierren los pactos. "Cuando haya acuerdo, todo será explicado", ha prometido Sánchez quien ha añadido que habrá "luz y taquígrafos".

"Somos una organización democrática porque hay debate tanto dentro como fuera de los órganos", ha sentenciado Sánchez quien ha añadido que tiene "la "absoluta confianza" en que el respaldo "va a ser muy importante". Tras este apoyo de los militantes, Sánchez se escudará en el respaldo popular para negociar la amnistía que han criticado históricos como el expresidente Felipe González.

Crítico con Israel

Sánchez ha aventurado que habrá un "Gobierno de coalición progresista" y que será "cuanto antes", aunque ha evitado pronunciarse sobre si Podemos debería tener un cartera dentro del socio minoritario. El presidente del Gobierno en funciones ha aprovechado el Consejo Europeo para expresar su "duda legítima" con la actuación de Israel en Gaza y si es conforme al derecho internacional. El presidente del Gobierno en funciones ha lamentado la cantidad de palestinos "desplazados" y ha pedido un alto al fuego humanitario. "Continúa un asedio a los gazatíes que no es aceptable", ha afirmado