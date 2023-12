Feijóo: "Que Sánchez ponga a un experto en guerrillas a decidir el futuro de España es una humillación"

El Partido Popular ha vuelto a llenar este domingo las calles de Madrid contra la amnistía que el Gobierno planea para sus socios independentistas. Cientos de banderas de España y de la Unión Europea han abarrotado la explanada del Templo de Debod, donde, según fuentes populares, se han concentrado más de 15.000 personas.

Este nuevo acto cobra mayor relevancia si cabe por cuanto ha tenido lugar a solo tres días de conmemorar el 45 aniversario de la Constitución y después de que este sábado PSOE y Junts hayan celebrado en Ginebra su primera reunión bajo la atenta mirada de un mediador internacional que, según ellos mismos han corroborado, es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo.

"Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. ¿Ahora es un experto en guerrillas latinoamericanas el que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas? Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en La Moncloa", ha sentenciado Alberto Núñez Feijóo.

El líder de los populares ha cargado, además, contra el secretismo con el Gobierno está llevando a cabo estas negociaciones y ha advertido de que no lo van a consentir. "No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad. En nombre de los españoles, no; en nuestro nombre, no; en el de la mayoría de los españoles, no. No se negocia la estabilidad, la dignidad y la democracia de España", ha reiterado Feijóo, al que la multitud ha respondido con gritos de "¡No en mi nombre!".

Habrá más manifestaciones

Con todo, el presidente del PP ha anunciado que ésta no será la última manifestación contra los planes del Gobierno: "Estaremos mientras sea necesario defender la verdad de la mentira, la igualdad del privilegio, nuestra democracia contra el acaparamiento del poder sin pudor". En este sentido, ha advertido a Sánchez de que, si les quieren "callados" y "mansos", ha de hacerse a la idea de que "tendrán varias tazas de caldo democrático al día".

Relacionado El PSOE y Junts acuerdan que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo sea el mediador

Además, el líder de la oposición ha lamentado la bochornosa imagen que a su juicio el Gobierno está dando al mundo tanto por este asunto como muchos otros: "El bochorno por su ambigüedad y su equidistancia con las que logran felicitaciones de los grupos terroristas como Hamás; el bochorno por recurrir a la mediación extranjera entre compatriotas; el bochorno por pactar las leyes y la aplicación de la ley con quienes las incumplen; el bochorno de que los organismos internacionales tengan que desmentir a cada ministro cada vez que sale de España y el bochorno de que tengamos que ser tema de debate en Europa por ser una de las pocas naciones en el mundo que están dando pasos atrás en la democracia".

Aun así, Feijóo ha querido concluir su discurso lanzando un mensaje de esperanza. "Los españoles volveremos a poner las cosas en su sitio cívicamente", ha dicho. "Vamos a derrotar su ambición con la razón. Ellos van a salir del Gobierno, España va a salir adelante y la igualdad, la libertad y la dignidad prevalecerán. Os lo puedo asegurar, estoy seguro de ello. Con vosotros, estoy convencido de ello", ha concluido el líder del PP, al que los manifestantes han despedido al grito de "¡presidente, presidente!".

El himno de España ha puesto el broche de oro a una manifestación en la que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde la capital, José Luis Martínez Almeida, quienes también han arremetido contra el mediador elegido por PSOE y Junts y han realizado una férrea defensa de la Constitución española. Ambos, por cierto, también han bromeado con la comentada frase de Ayuso cuando Sánchez atacó a su hermano. "Buenas tardes y buena fruta", se ha despedido la presidenta.