Una encuesta dice que casi dos millones de socialistas se arrepienten de haber votado a Sánchez

Más de una quinta parte de las personas que optaron por el PSOE en las elecciones generales del 23 de julio cambiaría hoy su voto, según una encuesta elaborada por Sigma Dos para El Mundo. Cabe señalar que, en los últimos comicios, Pedro Sánchez obtuvo, después de colonizar todas las instituciones o de indultar a los golpistas presos del procès, 7,8 millones de votos y 121 diputados, casi un millón de votos más y un diputado más que el 10 de noviembre de 2019.

La encuesta de Sigma Dos, hecha entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre con una muestra de 1.784 entrevistas, señala que 1.752.000 votantes socialistas, el 22,4% de su electorado, metería otra papeleta en la urna. Este arrepentimiento se vincula con la oposición a la amnistía: el 45,8% de los socialistas se opone. Además, el 49,6% reprueba la condonación de 15.000 millones de deuda de Cataluña.

Según El Mundo, los simpatizantes socialistas que ahora cambiarían su voto se concentran mayoritariamente en la franja de 18 a 29 años y más en hombres (19,1%) que en mujeres (14,8%); los que tienen menos dudas sobre su decisión son los mayores de 65 años: sólo en un 12,5% de los casos optaría ahora por otra papeleta. En términos generales, un 73,5% respaldaría de nuevo a Sánchez.

La mayor cantidad de no arrepentidos se halla en el PP: el 89,3% de sus votantes no cambiaría de opinión. Les siguen los de Sumar, con un 83,7% de fidelidad, y el tercer puesto lo ocupa Vox, con un 80,8% de convencidos con su elección. Además, el 48,4% de los consultados considera que el Gobierno de coalición no resistirá cuatro años, y, a la pregunta de quién querrían que fuera el próximo presidente que llegara a La Moncloa, un 35,9% de los encuestados apuesta por Feijóo, frente al 34,6% que opta por Sánchez.