Bildu exigirá a Sánchez mociones de censura en todas las plazas vascas para que el PSOE le entregue el poder local

Bildu ha exigido ya a Sánchez la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para quedarse el Gobierno de la capital navarra con el apoyo del PSOE. Pero no sólo quiere el avance de poder en la Comunidad Foral. Lo quiere también en el País Vasco con dos fines: elevar el precio de cara a las negociaciones en las elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca y poder tener el mando de cara a la solicitud de su ansiada Euskal Herria -la absorción, cuando menos, de Navarra por parte del País Vasco-. Para ello exigirá mociones de censura en Durango y otras plazas decisivas para ellos, de forma que la implantación local de los proetarras se dispare.

El nombre de Durango ha sido ya puesto en la mesa. Hay que recordar que el 28-M Carlos García entró como concejal en Durango, feudo especialmente deseado por el partido heredero de ETA. Y lo hizo a mayor odio de Arnaldo Otegi: el pacto de Carlos García y el PP con el resto de fuerzas permitió desalojar del Ayuntamiento a los proetarras. Todo ello, gracias igualmente a un pacto que podría haber servido como ejemplo en el resto de España: el candidato de Vox dio un paso atrás para permitir la reunificación del voto y sacar a los proetarras de la alcaldía.

De ese modo, el Ayuntamiento fue a manos de PNV y lo fue gracias, entre otros, al voto del PSE-PSOE, que ante el temor a un impacto negativo en las siguientes elecciones del 23-J, decidió apartarse mediáticamente de Bildu.

Por desgracia, el ejemplo local de esta localidad no cundió y se quedó en un éxito particular en Durango. Pero Bildu no dejó pasar la ocasión para recordar su herencia. Y recordársela a García. Porque el ‘popular’ volvió a ver la amenaza en las calles como la tuvo que ver cuando fue señalado por ETA recién incluido en las listas del PP con 19 años.

Bildu lo tenía claro. Tras los comicios, el popular Carlos García había anunciado ya que otorgaría su apoyo a la candidata del PNV con el único objetivo de desalojar a la formación proetarra del poder y así fue. Su voto fue decisivo para desalojar a la candidata de Bildu, apoyada por Podemos. Si García no hubiera votado a favor del PNV, Bildu se habría hecho con el bastón de mando al ser la lista más votada.

Ahora Bildu quiere revertir esta situación. Y recuperar plazas emblemáticas en las que gobernar y usar sus presupuestos para divulgar su avance territorial.

Durango ha sido ya mencionado en las conversaciones. Pero no debe olvidarse que incluso Vitoria podría llegar a estar en esa lista en un futuro.

Maider Etxebarria (PSE-EE) es alcaldesa de Vitoria gracias al apoyo que le dieron en su momento el PNV y el PP, cuyo respaldo, sumado al de los concejales del propio Partido Socialista, le permitieron la mayoría absoluta necesaria para ser investida en lugar de la candidata de EH Bildu, Rocío Vitero, cuya lista fue la más votada en las elecciones municipales.

Es más, Bildu, realmente, fue la gran ganadora de las elecciones municipales y forales del 28M en el País Vasco. Así, la coalición batasuna se hizo con el bastón de mando de 90 localidades vascas en las que consiguió mayoría absoluta. De ellas, 12 en Álava, 32 en Vizcaya y 46 en Guipúzcoa.

Pero un pacto de gobernabilidad PNV-PSE cerrado tras las elecciones municipales y forales de 2019 hizo a Bildu perder tres municipios pese a ser en ellas Bildu la formación más votada. Legutiano (Álava), Abadiño (Vizcaya) y Legazpia (Guipúzcoa). Y ahora, Bildu también reclama acabar con esas alianzas.