Bajo el lema "Pamplona no se vende" miles de personas se han concentrado en la plaza Consistorial de Pamplona, convocada por UPN, para expresar su rechazo a la moción de censura acordada entre EH Bildu y el PSOE contra la alcaldesa de la capital navarra, Cristina Ibarrola (UPN). A la concentración han asistido, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza; la alcaldesa Cristina Ibarrola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; los expresidentes de Navarra y de UPN Miguel Sanz y Yolanda Barcina; el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP); el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox); y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez. El líder del Partido Popular ha sido contundente y se ha posicionado en contra de ese pacto entre los proetarras y los socialistas pero ha asegurado "no estar sorprendido"; "Sabíamos que había un acuerdo entre Sanchez y Otegi pero ahora sabemos cual es la primera factura y la última mentira. La primera factura es entregar la ciudad de Pamplona a Bildu y la última mentira de Sánchez es negar que nunca pactaría con el partido de Otegi. Feijóo ha aprovechado también para mostrar todo su apoyo a la alcaldesa de Pamplona y a UPN y ha lamentado que "se esté entregando la alcaldía a un partido que no ha condenado nunca los 23 ataques terroristas" que desolaron al pueblo navarro. Terminaba el líder del PP sus declaraciones asegurando que "Sánchez quiere indignidad y olvido; mientras que el PP quiere dignidad y memoria". "Un partido con demasiados terroristas" Durante el acto ha subido al estrado la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, quien ha pedido a todos los ciudadanos que rechazan la moción de censura "no olvidar todo lo que el PSOE está haciendo" de cara al futuro. La alcaldesa ha estado arropada por el líder de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, quien ha clausurado la concentración. Esparza ha utilizado su intervención para cargar contra el presidente del Gobierno y contra el pacto que "permitirá entregar Pamplona al fascismo abertzale". El líder de UPN ha insistido en el "blanqueamiento" de Bildu que supone la cesión del Ayuntamiento de Pamplona por parte del PSN y ha concluido aseverando que "Bildu no es un partido progresista sino un partido con demasiados terroristas en sus filas". En este momento los miles de manifestantes rompían en gritos coreando "Asesinos, asesinos". Presendia también de Vox en esta concentración. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha afirmado que "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español". Antes de la concentración García-Gallardo señalaba que el acuerdo entre EH Bildu y PSN en Pamplona es "el pago de la última factura del PSOE a sus socios corruptos, a sus socios separatistas, a sus socios filoetarras, por mantenerse una noche más en el poder". El pacto Psoe-Bildu, al Senado

En la última sesión de control del año en el Senado el PP centrará sus preguntas en ese acuerdo alcanzado por el PSOE y Bildu para quitar la Alcaldía de Pamplona a UPN. Preguntas que el PP no podrá dirigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no acudirá a la sesión y quien todavía no ha acudido a la Cámara Alta en esta legislatura, donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta.