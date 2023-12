La separatista Nogueras eleva la amenaza: "Pagarán por lo que han hecho y no sólo los jueces"

Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, avisa de que no sólo los jueces que han intervenido en causas relativas al proceso separatista tendrán que asumir responsabilidades primero en las comisiones de investigación y luego, tras pasar por la Fiscalía, ante la Justicia. En una entrevista en el digital independentista Vilaweb, la dirigente independentista ha señalado que jueces como Manuel Marchena, presidente de la sala del Tribunal Supremo que juzgó a los golpistas, o Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no serán los únicos que tendrán que asumir responsabilidades por su actuación en relación al independentismo. "Ellos son una pieza más. Hay muchas otras. Y cada pieza será juzgada donde le toca".

Según Nogueras, "la comisión de investigación (en el Congreso) es una parte de todo lo que debe pasar. Yo estoy convencida de que toda esta gente pagará por lo que ha hecho. Y no me refiero sólo a los jueces que creo que han prevaricado". La portavoz de Junts en Madrid alude también al juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, al que cuestiona por haber imputado delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira. "Manifestarse, ejercer tus derechos básicos no es terrorismo. Ha habido gente que lo ha pasado muy mal y todavía hoy lo pasa mal. Desde el caso de Tamara Carrasco a la gente del 23-S (los miembros de un comando de los CDR desarticulado por la Guardia Civil). Las detenidas del 23-S no son terroristas. Tampoco lo son las personas que fueron al Aeropuerto a manifestantes y ejercer sus derechos. Eso acabará y estoy convencida de que toda esta gente pagará el mal que han hecho. Un Estado no puede aguantar mucho tiempo con eso".

La cuestión lingüística

En la entrevista, la portavoz de JxCat alude también al acuerdo entre el PSOE y ERC para aprobar una ley orgánica sobre plurilingüismo, norma que considera una nimiedad que los socialistas ya ofrecieron a Junts nada más comenzar la negociación sobre la investidura de Pedro Sánchez. Y añade que "el 25% de castellano en las escuelas es una forma más de represión del Estado español porque saben que matando una lengua pueden llegar a matar una nación. Hace muchos años que lo intentan. Hace unos tres años se reformó la LOMLOE y nos vendieron que se había blindado el catalán y no se había blindado en absoluto. Seguramente estas son las formas que ahora hay que asumir y no ofrecer ninguna fisura a esta gente para que continúe matando nuestra lengua".

Nogueras se ha convertido en una auténtica celebridad entre el independentismo más radical y ha ensombrecido el papel del republicano Gabriel Rufián en el Congreso gracias a su retórica incendiaria y sus amenazas.