Feijóo anuncia una "ruta por la igualdad" de los indignados con Pedro Sánchez: "Le vamos a parar los pies"

Tras 48 horas encerrado con los máximos dirigentes del PP en Toledo, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante los medios para denunciar una vez más el "bochorno" vivido esta semana en el Congreso de los Diputados y detallar en qué consiste esa "ofensiva sin cuartel" que ya anunció hace unos días.

Además de la manifestación que tendrá lugar el próximo 28 de enero, los populares iniciarán próximamente una "ruta por la igualdad" que les llevará a recorrer las principales ciudades de España para mostrar su apoyo a todos aquellos ciudadanos "indignados" con Pedro Sánchez y decirles que "no están solos". Su intención, no obstante, es transmitirles también un mensaje de "tranquilidad y esperanza", puesto que, según Feijóo, el PP es consciente de su responsabilidad y, por tanto, "siempre va a estar donde la mayoría le necesite".

"La legislatura de la extorsión"

"Esta semana hemos presenciado un esperpento que demuestra que teníamos razón cuando advertimos que este Gobierno iba a descomponerse en un desgobierno constante. Ojalá esto solamente fuese un bochorno para Sánchez, el problema es que este bochorno ha humillado a la nación", ha lamentado el líder del PP, que ha denunciado que el PSOE haya decidido que esta legislatura sea "la legislatura de la extorsión de España". En este sentido, Feijóo ha subrayado que, si algo ha quedado claro, es que "lo único que saca adelante el Gobierno del señor Sánchez es a costa de mercadear con lo que no es suyo".

specialmente preocupado se ha mostrado con el "desguace" de la política de inmigración que, a su juicio, "está abriendo la puerta a la fractura de la soberanía nacional, a expulsar de Cataluña a todos los efectivos de la Policía Nacional y a que en nuestro país se practique una política migratoria xenófoba no tiene nada de progresista". No en vano, el dirigente popular le ha recordado a Sánchez que él mismo tachó al entonces máximo dirigente de Junts, Quim Torra, como "el Le Pen de la política española". A todo ello, se suma la amnistía y la entrega a Bildu de la alcaldía de Pamplona, por lo que si algo tienen claro los populares es que "vendrán más rendiciones", ya que "el proyecto socialista es una España sin igualdad, sin solidaridad y sin justicia".

Un mensaje de esperanza

Frente a este panorama, Feijóo ha asegurado que "España no se rinde, España no se vende y España no se trocea". Por todo ello, el líder del PP ha animado a todos los ciudadanos a participar en la manifestación del próximo 28 de enero y a liderar la respuesta al Gobierno en las calles: "Esto no va de Génova ni de Ferraz. Esto no va de partidos políticos. El clamor cívico y pacífico de un país ha de salir y de fluir desde los hogares, desde las plazas, desde los pueblos y desde las ciudades de España. Que no tengan miedo, que manden un mensaje tranquilo pero contundente, alzando la voz y diciendo que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo en nuestro país y nosotros vamos a estar al lado de todos ellos en todos los rincones de España".

Si todo el mundo asume su responsabilidad, ha reiterado, "los 48 millones de ciudadanos que vivimos en este país y le vamos a parar los pies a aquellos que quieren trocear, dividir, fracturar y levantar un muro entre españoles". Para terminar, Feijóo ha querido enviar un mensaje velado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien este viernes volvía a arremeter contra el mercadeo de Sánchez y Puigdemont, pero sin hacer nada para remediarlo: "Lo que conviene es que todos practiquemos lo que predicamos, porque es que si no, los dobles mensajes no valen y mucho menos en los tiempos que nos toca vivir".