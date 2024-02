El PSOE trata de frenar el auge del BNG haciendo nacional la campaña y confrontando con Feijóo

El PSOE ha arrancado la campaña de las elecciones gallegas en Lugo, tierra natal de su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Los socialistas afrontan quince días de caravana electoral en los que parten como terceros en las encuestas y sin muchos visos de prosperar. El enemigo es el PP pero el rival es el BNG, que es el partido que se está llevando más votos prestados de socialistas.

Tras constatar que los pélets no desgastan a Alfonso Rueda y que "no son el Prestige", en el PSdeG han pasado a la acción con discretos ataques al partido nacionalista de Ana Pontón. "Necesitamos un presidente que haga algo tan sencillo como coger el teléfono y llamar al presidente del Gobierno", afirmaba este jueves el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, presumiendo de la agenda de Gómez Besteiro. No hacía falta añadir más pero la pregunta quedaba en el aire: ¿Qué contactos tiene el BNG en Madrid?

También el candidato a liderar el Ejecutivo autonómico recalcaba la importancia de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, estrella en el acto de apertura, a la hora de repartir los fondos europeos. La vicepresidenta primera correspondía sacando la calculadora y cifrando en 42.000 millones la inversión del Gobierno nacional en Galicia desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

No era una intervención nueva. En los últimos días, los socialistas tratan de proyectar una imagen de experiencia en la gestión y de buenos contactos. Para ello, presumen de agenda con los ministros. De hecho, la mayoría de las carteras del Gobierno desfilarán en los próximos días por Galicia. Pedro Sánchez acudirá a varios mítines, el primero de ellos será este sábado 3 en Orense.

También están rompiendo un tabú: reivindicar los años del bipartito de Pérez Touriño que dejó una imagen de caos entre los gallegos por los continuos choques con los consejeros del BNG. "Algo se habrá hecho bien", afirmaba Gómez Besteiro en algunos de sus últimos actos recordando, por ejemplo, que la cifra de población activa se mantiene igual.

Contra Feijóo

Los socialistas tratan de "nacionalizar" la campaña, no sólo aumentando la presencia del miembros del Gobierno, sino también confrontando con Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición se lleva el grueso de los ataques, como si fuese el candidato al que se enfrentan en vez de Alfonso Rueda. "Os habéis quedado tranquilos mandando al señor Feijóo a España ¿Os habéis quedado contentos?, preguntaba María Jesús Montero quien aseguraba que se había descubierto "al verdadero Feijóo".

También Besteiro decía que "ya habían avisado de cómo era". "Cuando llegó allí, cambió el cuento", ironizaba tratando de poner en la diana a Feijóo. Las encuestas que manejan en Ferraz son claras: los votantes de izquierdas en Galicia se movilizan cinco puntos más en las elecciones generales y, en cambio, tienden a quedarse en casa en las autonómicas.

La estrategia que seguirán ahora es la de movilizar a los ministros y a Pedro Sánchez para resucitar una confrontación bipartidista en Galicia que contribuya a despertar al abstencionista que tiende a quedarse en casa y, de paso, evitar que el BNG siga escalando a costa del PSOE.