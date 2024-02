Varapalo de la RAE al manual para "lenguaje no sexista" del Congreso: "La igualdad no se alcanza forzando la gramática"

La Real Academia Española de la lengua ha emitido un comunicado para advertir contra el manual aprobado por la Mesa del Congreso el pasado mes de diciembre, con los votos favorables de todos sus miembros, para el "uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria". El organismo advierte de que la igualdad no se alcanza "modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas".

La nota hecha pública de la RAE critica "la interpretación del llamado masculino inclusivo", que el Congreso recomienda evitar, para ser sustituido por diferentes fórmulas, aunque el propio texto de la Cámara pide no caer en un "uso excesivo" de esos recursos, lo que para la Academia resulta cuanto menos "paradójico", ya que si el objetivo es evitar el lenguaje no sexista, debería hacerse en todo momento.

Lo que dice el Congreso

Como ejemplos, recoge que la Mesa del Congreso recomienza no utilizar expresiones como unos dos mil asistentes, ya que contienen el indefinido masculino unos, y sustituirlo por aproximadamente dos mil asistentes. También recomienda evitar la expresión que no estén incluidos en la lista para sustituirla por la de que no figuren en la lista.

La Cámara también recomienda evitar las formas el que o los que para que se sustituyan por quienes; no emplear los usuarios, sino las personas usuarias; o sustituir los espectadores por las personas espectadoras, entre muchos otros ejemplos que, según el manual, se entenderían sexistas, es decir, que discriminan a la mujer.

¿Los españoles son sexistas?

La RAE recuerda que "el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos" y que, si se tiene en cuenta el criterio del Congreso, se podría entender que "es sexista el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo" o "el lenguaje de la literatura, el ensayo, la ciencia, el cine, el periodismo, la legislación y tantos otros ámbitos".

Por tanto, concluye que "no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse" y que "no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española".

La Academia valora, al menos, como positivo que el Congreso evite en sus recomendaciones el uso de la @, la "x" o la letra "e" para el empleo de un lenguaje, supuestamente, más inclusivo en casos como l@s parlamentari@s, lxs parlamentarixs o les parlamentaries. O que recomiende "no abusar de las duplicaciones de género", como por ejemplo los parlamentarios y las parlamentarias.