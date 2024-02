Ábalos, "estupefacto" tras la detención de su amigo Koldo García: "Tenía una vida muy normalita"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha mostrado "estupefacto" tras la detención de su amigo y asesor, Koldo García, por corrupción. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez estuvo, desde que se conoció la noticia, en su escaño, mirando el móvil y conversando a distintas personas. Visiblemente nervioso, abandonó su escaño cuando queda una hora para que finalizase el pleno y no volvió a aparecer hasta que finalizó. En ese momento, llegaron las explicaciones ante la prensa.

En los pasillos del Congreso, Ábalos aseguró ante los periodistas que se acaba de enterar. "No tengo más información que lo que he leído", afirmaba mientras deslizaba que no conocía nada sobre las comisiones que se habría llevado su asesor. "Todo se hizo bien, a través de los mecanismos ilegales, algo de lo que siempre me preocupé", terciaba mientras prometía que estaba "tranquilo" y no temía que el caso afectase a su gestión.

Ábalos marcaba distancias con su asesor, Koldo García, cuya experiencia laboral previa, antes de ser asesor del Ministerio de Transportes, pasaba por ser portero de un prostíbulo en Pamplona. De la mano de Santos Cerdán llegó también a Madrid, donde llegó a custodiar los avales de Pedro Sánchez durante las primarias. Ábalos marcaba ahora distancias con García y terciaba que, desde que abandonó el ministerio, ya no eran tan íntimos porque "con el tiempo se va perdiendo la relación".

"Yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente, ni nada", se justificaba el exministro. Pese a que el juez instructor apunta a un aumento patrimonial, Ábalos declaraba que "hasta que yo sé tenía una vida muy normalita". El que fuera también secretario de organización del PSOE no ocultaba que estaba muy afectado por la detención de su amigo. "Duelen estas cosas", terciaba mientras deseaba a los periodistas que "esperaba que no le pasen estas cosas".

El PP pide explicaciones

Minutos después de conocerse la noticia, comparecía en los pasillos del Congreso la dirigente del PP Cuca Gamarrra que pedía "explicaciones" tanto a José Luis Ábalos como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al exministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la actual titular de esa cartera, Mónica García.

"La detención de quien fue la mano derecha de Ábalos confirmaría que, presuntamente, se ha estado lucrando con el dolor de los españoles. Que en el peor momento de la pandemia, se lucraba con la adquisición del material sanitario que necesitaba la sociedad española", explicaba Gamarra.

Desde el PP también pedía al Ejecutivo que aclare si lo sucedido con Koldo García fue "el motivo por el cual se cesó a Ábalos" ya que, según decía Gamarra, "es muy difícil creer que lo que hacía la mano derecha del ministro lo desconocía el ministro. Explicaciones que, según el PP, tienen que acabar con "dimisiones".