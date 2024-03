El demoledor informe del comité de expertos que suspendió a la nueva presidenta socialista de RTVE

El nombramiento de la militante socialista Concepción Cascajosa como presidenta interina de RTVE choca de lleno con el propósito manifestado este martes por el Gobierno de "preservar la independencia" de la sociedad pública. Sin embargo, su ideología no es lo único que preocupa a los trabajadores, que recuerdan la demoledora evaluación que hizo de su proyecto el comité de expertos que en 2018 examinó a los candidatos para formar parte del Consejo de Administración. "Proyecto sin estructurar, sin incluir modelo económico, ni estructura empresarial. Con generalidades en otros apartados, aunque se preocupa de incluir la perspectiva de género", resumían.

Con una pésima puntuación tanto en el capítulo de méritos como en el de gestión, esta profesora de Comunicación Audiovisual no solo no consiguió entrar en la lista de los 20 candidatos preseleccionados, sino que quedó en el puesto 86 de un total de 95. Las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo de Administración de RTVE se encallaron durante años y no fue hasta 2021 cuando finalmente alcanzaron un acuerdo, que incluía su nombramiento a propuesta del PSOE en el Senado. Su inclusión entre los elegidos, a pesar de su escandalosa evaluación, soliviantó a los representantes de Vox y Ciudadanos, que se desmarcaron del acuerdo alcanzado y acusaron a PSOE, PP y Podemos de "repartirse" las instituciones "como si fueran cromos" y de haber "desoído al comité de expertos".

Las notas de los expertos

En aquella evaluación que quedó tapada por el acuerdo político, la nueva presidenta recibió "un suspenso como una catedral" en el apartado relativo al "proyecto de gestión para RTVE", precisamente el más importante para quien aspira a convertirse en presidenta de la corporación. Con 6 puntos frente a los 27 que obtuvo el mejor valorado, las notas recogidas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 18 de diciembre de aquel año son demoledoras: "No hace diagnóstico del sector", "No hay diagnóstico serio", "No hay estructura empresarial", "Muchas generalidades, planteamientos superficiales", "Sin apartado de viabilidad económica y similar". Aunque, sin lugar a dudas, es el último comentaro el que mejor recoge el espíritu con el que Cascajosa afronta su presencia en RTVE: "Proyecto sin estructurar, sin incluir modelo económico, ni estructura empresarial. Con generalidades en otros apartados, aunque se preocupa de incluir la perspectiva de género".

Evaluación publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales

"Vamos, que la gestión le da igual mientras pueda colar su mensaje", denuncian las fuentes sindicales consultadas por este periódico. Pero es más, en el apartado de méritos, esta Doctora en Comunicación Audiovisual y Titular de esta materia en la Unversidad Carlos III de Madrid tampoco sale bien parada: Con 17,5 puntos frente a los 65,5 del mejor valorado, Cascajosa quedó en el puesto 85 de un total de 95 candidatos. En el cómputo global, incluso bajó una posición más, por lo que finalmente se situó en el puesto 86, quedando fuera de los seleccionados.

Orgullosa militante socialista

Su pésima valoración se suma al sesgo idelógico. Tal y como publicó Libertad Digital, Cascajosa nunca ha escondido su militancia en el PSOE. Así lo reconoció en 2021 -año en el que finalmente fue nombrada consejera- durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados . "e gustaría iniciar esta intervención respondiendo a una de las preguntas que me ha realizado el representante de VOX respecto a si tengo alguna relación con algún partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista y, en ese sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas", iniciaba su intervención en la Cámara Baja el 9 de febrero de 2021.

Lejos de esconder que su militancia podría influir en su forma de proceder, Cascajosa hablaba de ello con orgullo: "Eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional". De esta forma, queda en entredicho el compromiso de "preservar la independencia" de RTVE que este mismo martes manifestó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.