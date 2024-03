Tal y como se preveía, el Gobierno ha conseguido colocar a la socialista Concepción Cascajosa al frente de RTVE tras el cese de Elena Sánchez perpetrado este martes. Después que esta mañana el Consejo de Administración rechazase establecer una presidencia rotatoria, la militante del PSOE, como ella misma se presentó en 2021, ha salido elegida presidenta interina, con los votos de su compañero Ramón Colom, Juan José Baños (PNV), José Manuel Martín Medem (PCE) y Roberto Lakidain (Podemos).

Según ha podido saber este periódico, para votar a favor, Medem ha puesto dos condiciones: que dimitiera el secretario general de RTVE y del Consejo, Alfonso Morales, y que no se volviera a contratar al purgado director de contenidos José Pablo López. La dimisión del primero ya se ha producido y ahora queda por ver si se cumple lo segundo. No obstante, a priori, la presidencia interina de Cascajosa tan solo duraría seis meses, plazo en el que el Gobierno tendría que mover ficha o bien para llegar a un acuerdo con el PP o bien para nombrar a un administrador único.

Orgullosa militante socialista

Doctora en Comunicación Audiovisual y Titular de dicha materia en la Universidad Carlos III de Madrid, Cascajosa no es una profesional independiente, sin que presume de ser militante del PSOE, tal y como ha publicado este periódico y como ella misma confesó durante el examen que tuvo que pasar hace tres años para ser nombrada consejera. "Me gustaría iniciar esta intervención respondiendo a una de las preguntas que me ha realizado el representante de VOX respecto a si tengo alguna relación con algún partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista y, en ese sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas", iniciaba su intervención en la Cámara Baja el 9 de febrero de 2021.

Incluso iba más allá. No solo no escondía que su militancia podría influir en su forma de proceder, sino que Cascajosa hablaba de ello con orgullo: "Eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional". De esta forma, queda en entredicho el compromiso de "preservar la independencia" de RTVE que este mismo martes manifestó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Dos ceses con el contrato de Broncano de fondo

El nombramiento de Cascajosa -a la que el Ejecutivo quería colocar al frente de la corporación, ya fuera a través de una presidencia rotatoria o interina, como finalmente ha sido- pone fin a la incertidumbre que se había generado tras el cese de Elena Sánchez, después de que ésta fulminase al director de Contenidos, José Pablo López, con el que llevaba tiempo librando una guerra sin cuartel. La gota que colmó el vaso fue el posible fichaje de David Broncano y su famoso programa La Resistencia, por nada más y nada menos que 42 millones de euros por tres temporadas que, según la propuesta inicial, se firmarían de golpe.

El interés del Gobierno por apostar por Broncano no era otro que competir con Pablo Motos, un presentador incómodo para el sanchismo por cuanto El Hormiguero se ha convertido en uno de los espacios de entretenimiento más críticos con el Ejecutivo. Sin embargo, Elena Sánchez no compartía la necesidad de invertir tal cantidad de dinero y, además, comprometer tres temporadas con independencia de la audiencia que pudiera tener.

Con el cese de los dos máximos exponentes de las principales corrientes enfrentadas, el contrato en cuestión ha quedado en el aire y aún está pendiente de votación, aunque todo parece indicar que la última propuesta pasaría por firmar por dos años y con posibilidad de liquidar el contrato el primero si la audiencia no supera el 7,5%. En medio de este debate, el Gobierno ha conseguido colocar ahora al frente de RTVE a la consejera más próxima a sus intereses, por cuanto Cascajosa presume con orgullo de ser militante del PSOE.