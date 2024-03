La Inspección fiscal alertó oficialmente de que el contacto de Begoña Gómez, Aldama, era un defraudador ya en 2015

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, mantuvo reuniones con el comisionista de la trama Koldo-PSOE, Víctor de Aldama, y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en plena negociación del rescate multimillonario que el Gobierno de su marido, Pedro Sánchez, concedió a la compañía. El Gobierno tuvo conocimiento de todo debido, entre otros factores, al informe de la ONIF (AEAT) remitido a la Audiencia Nacional. Allí, la inspección fiscal argumentó la investigación en base a más cuestiones. Entre ellas, que Aldama había acumulado un fuerte nivel de fraude fiscal y que mantenía relaciones con Globalia previas a la etapa del covid y de los contratos investigados en la trama Koldo-PSOE. El informe fiscal dibujó, de hecho, el perfil de una persona de elevada peligrosidad, gasto brutal y total ocultación de fuentes de ingresos. Todo ello confirmó las sospechas de otro informe de 2021 y, pese a ello, no consta que ninguna de la intermediaciones de Aldama ni de sus contactos con Begoña Gómez fuesen puestos en cuarentena ni suspendidos ni tan siquiera criticados.

El informe sobre Aldama fue demoledor: "Las contingencias fiscales de mayor importe y calado a los efectos de este informe, las presenta el señor de Aldama. Nos encontramos ante un no declarante de IRPF desde el ejercicio 2015 y, a pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional", afírmaba el texto. "Con este perfil es difícil encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables, no obstante parece gozar de cierta relevancia especialmente en el mundo de los negocios efervescentes. Muestra de ello es que es cónsul honorario de Georgia en España, consultor de importantes empresas chinas y consta haber realizado negocios en México, siendo reconocido por ello en el Estado Oaxaca", añadía el documento.

"También fue requerida MTM 180 para que informara de la experiencia del señor de Aldama en transporte aéreo y comercio internacional y esto respondió: Experiencia en el sector. La sociedad MTM 180 Capital S.L. es de reciente creación (2019) y la experiencia en intermediación en operaciones de comercio internacional reside en el propio administrador, que previamente lo realizó a través de otras empresas o a titulo personal, basado en sus relaciones internacionales Se aportan confrato de prestación de servicios suscrito entre MTM 180 Capital S.L y Globalia Corporación Empresarial, S.A. en fecha 1 de noviembre de 2019 y contrato de mediación y gestión de 17 de septiembre de 2019 suscrito entre Víctor de Aldama Delgado y Air Europa Lineas Aéreas S.A.U." Fechas todas ellas al inicio de las medidas antipandemia en España. Eso sí, "una vez iniciada la inspección las sociedades y el propio de Aldama negaron cualquier retribución con los negocios y contratos de los que parecía presumir", añade la inspección fiscal.

La AEAT añadió: "Pues bien, la realidad tributaria del señor de Aldama parece ser esta, la opacidad, en los últimos años anteriores a ofrecer sus servicios para la localización de mascarillas al Ministerio de Transportes, según él mismo afirma. Solo disponía de un sueldo de 10.000 euros al año, pagado por Deluxe Fortune. Lógicamente, al disponer de un sueldo tan exiguo se convierte en un no declarante de IRPF. Recordemos que en 2018 y 2019 Deluxe Fortune se limitó a alquilar un apartamento en Oropesa del Mar, Eso sí, las investigaciones realizadas por esta Inspección nos han llevado a verificar un importante gasto anual de esta sociedad, que no se ha considerado deducidle, al suponer gastos personales de Víctor de Aldama, que confundía la sociedad y su persona. Es decir, un alto nivel de vida que financiaba la sociedad Deluxe corno si fueran gastos de la empresa". Y explicó que "es por ello, que el hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputación de ingresos de empresa alguna no le ha impedido mantener un elevado nivel de vida y realizar compras en su propio nombre de imposible encaje en su economía declarada". Y cita,

además de las que ya vimos en la sociedad MTM, otra parte de las acciones del Zamora Club de Fútbol, por 225.000 euros que están a su nombre, lo que le convierten en Presidente de la SAD; importantes saldos bancarios, entre ellos los que proceden de préstamos recibidos de sus sociedades; además de los coches de alta gama de MTM 180, también tiene un MERCEDES-BENZ / AMG G 63, todo terreno de más 140.000 euros.

Y, "hasta el mes de septiembre de 2019 no tiene una actividad que se conozca, pero en ese momento firma un contrato con Globalia/Air Europa para resolver un problema de liquidez de la compañía con el Gobierno de Venezuela cuya retribución era cinco millones de dólares. Ninguna de las dos partes, que sí reconocieron la firma del contrato, admitieron el pago de este importe".

Hay que recordar que, pese a todo esto, Aldama siguió hasta el final de la trama manteniendo su contacto e influencias. Y ello pese a que desde 2021 saltaron las alarmas fiscales sobre su persona.