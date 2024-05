Alberto Núñez Feijóo ha declarado este lunes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que el caso de corrupción que afecta al PSOE y a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "tiene piezas secretas" y que su partido espera no llamarla para que declare en una comisión de investigación: "Es el que está en la política –el presidente del Gobierno– el que ha permitido este tipo de actuaciones".

Feijóo se ha referido a la comisión de investigación del caso Koldo/PSOE/Begoña. Empezando por José Luis Ábalos, ha recordado que "no está de momento imputado" y ha sugerido que "a lo mejor debería contarlo todo": "Illa ha mentido y se ha acreditado que se reunió con el señor Koldo. El señor Cerdán acreditó (…) que siguió reuniéndose con su colaborador, el señor Koldo. A ver qué da de sí el señor Ábalos", un exministro que "no se siente responsable, o responsable único, de la trama de corrupción que afecta al partido y al entorno del presidente".

Tras apuntar que "hay un sumario que todavía tiene piezas secretas" y que "todavía falta el volcado de los móviles, entre ellos, los de Sánchez y Koldo", se ha referido a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Insistiendo en que no le gusta "meter a la familia del presidente del Gobierno en esto", ha indicado que "es el que está en la política el que ha permitido este tipo de actuaciones, el que tiene que dar respuestas políticas": "Esperemos que no nos obligue a que tengamos que llamar a su mujer. A pesar de que han llamado a mi hermana, a un hermano de mi pareja, de que nos han pedido la declaración de la renta a ambos…, yo no soy Sánchez". El líder del PP ha dicho que su partido está "dando todas las posibilidades para que la señora del presidente del Gobierno no se siente en una comisión de investigación".

Renovación del CGPJ

Refiriéndose a la justicia, ha censurado el cambio del fiscal del caso de la pareja de Ayuso, "una cosa propia del fiscal general del Estado, que ha sido condenado y apercibido por el Tribunal Supremo en varias ocasiones", y se ha centrado en la renovación del CGPJ.

Feijóo ha advertido de que "puede ocurrir que el gobierno de los jueces lo designen Sánchez, Otegi y Puigdemont": "Sería el mayor disparate de la historia vivida en nuestro país". El líder de la oposición ha dicho que continúa negociando con el Gobierno "para defender la independencia judicial", que "nosotros no vamos a levantarnos de la mesa", aunque no descarta que Sánchez "le dé una patada a la mesa y en la UE conozcan el perfil" del presidente. No estamos, como creen en Europa, ante una discusión de dos partidos: "Estamos hablando de la independencia del poder judicial o de la dependencia del poder judicial".

"Vamos a salir a la calle por higiene democrática"

En sección de las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico el presidente del PP ha dicho que el PSOE "ya es el partido pedrista" y que "nadie se mueve" porque Pedro Sánchez "ha barrido a todos los críticos". En este sentido, se ha referido a "la lista de las europeas" y "la broma de poner a personas en contra del criterio" de las delegaciones territoriales del PSOE.

El líder de la oposición a Pedro Sánchez ha anunciado movilizaciones en la calle en las próximas semanas. "Vamos a salir ante la demolición permanente del Estado", ha señalado Feijóo que advierte que "el PP va a una movilización permanente" como las que hubo durante el pasado otoño cuando salieron centenares de miles de personas a protestar. "Nunca desde los atentados de ETA ha habido tantas personas en la calle", ha afirmado.

Estas movilizaciones serán durante el mes de mayo una vez que se celebren las elecciones catalanas y Feijóo ha dicho que van "a salir a la calle otra vez a defender la democracia, la independencia judicial y la libertad de prensa para que ustedes puedan seguir haciendo programas". "Vamos a salir a la calle por higiene democrática", ha añadido.

Ante otra de las preguntas de los oyentes del matinal de esRadio el presidente del PP ha vuelto a hablar de su modelo lingüístico que es el de Galicia. Sobre la inmersión lingüística en Cataluña ha dicho que "lo importante es que el castellano y el catalán se puedan estudiar en igualdad de condiciones". En este sentido, ha apuntado que "es sorprendente que en una parte de España el idioma común se dé de forma excepcional, una asignatura, y lo que es sorprendente es que después de la sentencia del TSJC el PSOE, que allí se llama PSC, esté en contra de aplicar las sentencias con la misma política lingüística que el separatismo".

Cree Feijóo que "este es el problema, que el PSOE se ha borrado como partido de Estado y todo lo demás es consecuencia de lo anterior". El líder de la oposición ha recordado que "esta legislatura comenzó con un pacto en contra de la Constitución y en contra de la independencia del Poder Judicial; con un pacto que es que los abogados de personas buscadas por la Justicia redacten el Código Penal".

Tras eso esta legislatura de Sánchez "prosigue con un absoluto desacuerdo entre los socios que forman el Gobierno: en política de defensa, en política exterior, en política de vivienda… Entre lo que queda de Sumar, que ahora ya es restar, y el PSOE es que no hay un proyecto". El paso siguiente ha sido "una enorme sospecha sobre corrupción que recae en el Gobierno, el partido y en el entorno del presidente y ahora estamos en una situación en la que realmente España no tiene Gobierno".

Ha explicado que "en España dentro de dos meses hará un año de las elecciones generales y no se ha aprobado ninguna ley. Se aprobará la Ley de Amnistía con un veto del Senado y con un informe de los letrados del Senado contundente con 16 causas de inconstitucionalidad. En vez de aprobar una ley lo que se va a aprobar es un pleito porque estoy convencido de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea actuarán sobre esa no ley para acreditar que va en contra del Estado de Derecho europeo y la Constitución Española".

Alberto Núñez Feijóo ha finalizado diciendo que lo de Pedro Sánchez "es un engaño constante" porque "ha engañado a Puigdemont y los separatistas, su Gobierno es un verdadero engaño y vivimos en una atmósfera que de vez en cuando nos dedicamos a una máquina brutal sobre bulos e insultos y ahora ya a romper relaciones diplomáticas con la República Argentina".