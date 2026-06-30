La derecha tiesa

Un amigo sevillano, detective privado desde hace 40 años, Juan Carlos Arias, acaba de escribir un libro sobre los tiesos, ese arquetipo del que nace no teniendo pero que maniobra con habilidad para parecer que tiene, sin pagar nunca porque no puede (o no quiere, que es otro tipo de tieso, el indecente, opuesto al digno, que es el tieso que sabe quién es y no se avergüenza de su condición).

La tiesura siempre indica una ausencia, de flexibilidad, de compostura, de dinero, de patrimonio, de moral, de vergüenza, de horizontes. En sentido socioeconómico, que levante la mano el que no sea un tieso. Sabido es que cuando nacemos, el mundo ya estaba repartido y que había quienes tenían y quienes no tenían, y los que no teníamos debíamos trabajar para los que tenían, particulares o Estado. En general, esos son —somos— los tiesos, esa gran mayoría nacional que produce ternura por padecer un destino. No será justo, pero es lo que hay.

Cuando los tiesos nacemos en sociedades liberales, más o menos abiertas, podemos mejorar mucho nuestro futuro hasta el punto de dejar de ser unos tiesos, con invenciones, estudios, trabajo, ahorro, astucia, suerte… Cuando nacemos en sociedades cerradas, como las comunistas o las nacionalistas, no podemos aspirar a aprovechar oportunidades que ya vienen definidas y ocupadas por partidos planificadores o administradores de las esencias étnicas y políticas.

La tiesura no es sólo cosa de dinero. Muchos somos, además, tiesos porque carecemos de posibilidades de alterar las reglas de juego de la sociedad en la que vivimos, bien porque nos lo impide una fuerza mayor, bien porque carecemos del valor y la destreza necesarios para eludir nuestra inopia original. En las democracias, los ciudadanos de a pie son tiesos que sólo pueden prosperar si se organizan. Los tiesos desorganizados no tienen salida y terminan por ser invisibles.

Tiesos, económicos, sociales y políticos, los hay en todas partes, en las izquierdas y en las derechas, porque constituyen la mayoría abrumadora de la nación. Sólo los que se arriman a las oligarquías políticas cuajadas en los partidos, pueden dejar de ser tiesos, al menos temporalmente. Hace tiempo que los tiesos, sobre todo los indecentes, vieron en las estructuras partidistas un ascensor mucho más rápido que el estudio y el trabajo. Ni falta hace para confeccionar una relación.

Los partidos suelen ser unos tiesos de la moralidad. Sólo hay que desmenuzar la historia del socialismo en España para comprobar que la única ley que respetan es la ley de la supervivencia del partido y sus élites. Las demás leyes, si les conviene las aceptarán y si no les conviene se las saltarán a la torera sin el más mínimo remordimiento. Tampoco tienen moral, salvo la que emana del propio partido, la ambición de poder e imponer.

Las derechas, centradas o no, no son muy diferentes. Pero, y esta es la cuestión, además, y desde hace décadas; son tiesas de solemnidad en capacidad de defensa y ataque, carecen de estrategia de victoria y sobreviven gracias a seguir las huellas que los adversarios dejan inscritas en leyes y costumbres. No se atreven a ganar, a decidir, a señalar metas y caminos, a ser más, mejores y más poderosos.

Fíjense, por ejemplo, en la alteración electoral de la llamada Ley de Nietos gracias a la cual centenares de miles de personas, que no residen en España ni lo harán nunca, van a poder votar y decidir en las sucesivas elecciones. ¿Golpe de Estado encubierto? No, hombre, exagerado. ¿Pucherazo? Por Dios, desmedido. ¿Empujoncito en las urnas? Tampoco.

Todo es legal, todo es correcto, todo es adecuado. Es más, incluso fomenta la Hispanidad, y lo dicen. Pero ya hay asesores, en España y fuera de ella, estudiando en qué circunscripciones deben inscribirse los posibles votantes socialistas para disputar escaños en las provincias con resultados más ajustados. Y sumen los votos de los regularizados.

Esto se viene fraguando desde hace años y su mecanismo se ha acelerado coincidiendo con la ola de escándalos repugnantes que inundan al gobierno Frankenstein desde 2020. Pero hasta hace muy poco, esta derecha tiesa de coraje político y voluntad de regeneración, apenas se ha referido a este diabólico y maquiavélico enjuague.

Alberto Núñez Feijóo llamó a lo que ya está en marcha "ingeniería electoral". Estupenda calificación. O sea, que puede conseguirse legalmente la alteración efectiva de posibles resultados electorales, vía inmigración caótica, vía Ley de Memoria Democrática y sus aplicaciones y nada puede hacerse más que calificarla y tragarla. De este modo, en las elecciones de 2027, si es que se convocan, ya se habrán fabricado centenares de miles de nuevos votantes que llegarán casi a los tres millones en los próximos años.

Sí, tenemos una derecha tiesa, no solo de valor político y de proyecto nacional, sino además, tiesa de iniciativas (qué bien, que si gana Pedro Sánchez gracias a sus marrullerías electorales le premien con un extra de diputados) y de vocabulario.

Vamos a ver, ¿nos interesa a los tiesos de verdad, a los dignos tiesos españoles con deseos de prosperar y ser crecientemente libres, votar a oligarquías incapaces de proponer, de llamar a las cosas por su nombre y de enfrentarse a la degeneración democrática constante? Con gente así seguiremos siendo siempre ciudadanos tiesos como la mojama.