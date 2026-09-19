El péndulo de la cancelación

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en el que el desprecio de Kylian Mbappé hacia el pueblo caballa habría pasado sin pena ni gloria. Habrían aparecido tertulianos dispuestos a explicarnos que ocultar una camiseta con el lema "todos somos caballas" era un ejercicio de libertad individual, una muestra de sensibilidad hacia Marruecos o una complejísima declaración humanitaria que los españoles, tan simples y viscerales, no éramos capaces de comprender.

De hecho, el futbolista trató de justificar después su gesto alegando que también quería solidarizarse con los inmigrantes. Como si mostrar apoyo a los habitantes de Ceuta exigiera despreciar a quienes la han invadido. Como si la compasión fuera una manta demasiado pequeña y hubiera que descubrir a unos para tapar a otros.

Hace unos años, la polémica habría durado unas horas. Mbappé habría marcado dos goles, los españoles habríamos vuelto a aplaudirle y algún periódico habría convertido su desprecio en una valerosa reivindicación política. Pero algo ha cambiado. Esta vez, ni su fama, ni su talento ni la camiseta del Real Madrid han logrado protegerle del rechazo de millones de españoles.

Mbappé todavía no lo sabe, pero ha roto algo mucho más difícil de recomponer que una relación con la grada: el vínculo sentimental con el país que le paga, le admira y le había acogido como una estrella. Confundió, como ya hiciera su compatriota Napoleón, al Gobierno con el pueblo. Y creyó que podía despreciar a España porque España lleva demasiado tiempo gobernada por quienes también la desprecian.

La vieja máquina de cancelar

Casi al mismo tiempo, Federico Jiménez Losantos describía a Pedro Sánchez como un hombre "en los huesos", "una calavera" a la que "el mal va carcomiendo" y que algún día "se irá por un sumidero". Ángel Víctor Torres escuchó aquellas palabras en Mañaneros 360 y reaccionó airado. Le parecieron una "barbaridad" cuya única finalidad era "crear odio".

El mecanismo se puso inmediatamente en marcha: indignación impostada, condena moral y acusación de odio. El problema es que la máquina hizo ruido, pero ya no funcionó.

Durante años bastaba con pronunciar esa palabra para expulsar a cualquiera del espacio público. "Odio" no era una descripción, sino una orden. El acusado debía pedir perdón, su empresa tenía que despedirle y los demás debíamos fingir que jamás habíamos pensado algo parecido. Ángel Víctor Torres parece seguir instalado en aquella España: de verdad cree que su indignación conserva la capacidad de cancelar a Federico.

La realidad es que Pedro Sánchez y los suyos han abusado tanto del lenguaje, de las instituciones y de los españoles que han destruido cualquier capacidad de influencia para poder exiliar a la tierra del oprobio a cualquiera que les critique, por muy duros que sean los ataques.

Nos llamaron fascistas por pedir elecciones, insolidarios por rechazar privilegios territoriales, machistas por cuestionar una ley desastrosa y racistas por defender nuestras fronteras. Nos dijeron que la amnistía era inconstitucional hasta que necesitaron aprobarla, que jamás pactarían con Bildu mientras pactaban con Bildu y que respetaban la separación de poderes mientras preguntaban retóricamente de quién dependía la Fiscalía.

Han despreciado tantas veces la verdad que ya no poseen autoridad moral para denunciar una exageración. Han sembrado tanto odio político que ahora nadie se conmueve cuando se presentan como víctimas.

El miedo ha cambiado de bando

El péndulo de la cancelación siempre acaba regresando. Durante demasiado tiempo estuvo detenido en un extremo porque la derecha aceptó jugar con las reglas morales de la izquierda. Ellos decidían qué podía decirse, quién merecía conservar su empleo y qué opiniones convertían a una persona en indeseable. Mientras unos cancelaban, los otros pedían disculpas.

Pero los excesos terminaron rompiendo el mecanismo. Han sido tantos los desprecios a la unidad y a la integridad territorial de España que ahora no dejamos pasar ni uno. Ya no toleramos que un millonario extranjero venga a explicarnos qué causa española merece su solidaridad, ni aceptamos que un ministro de Pedro Sánchez invoque el odio para proteger a quien ha convertido la división de los españoles en su principal estrategia política.

La izquierda creyó que podía tensar indefinidamente la cuerda sin que esta se rompiera. Que podía insultar, señalar y cancelar sin provocar una reacción. No comprendió que debajo del silencio no había aceptación, sino hartazgo.

Por eso Mbappé descubre ahora que los aplausos no están garantizados. Y por eso Ángel Víctor Torres puede enfadarse cuanto quiera sin conseguir que nadie tiemble. Uno confundió al Gobierno con España, el otro su cargo con la autoridad moral.

Ambos han cometido el mismo error: no advertir que el péndulo ya ha comenzado a moverse en dirección contraria. Y esta vez, quienes vivieron de cancelar a los demás no podrán cancelarlo.