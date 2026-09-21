Corleone en La Moncloa

En El Padrino, don Vito Corleone resume todo un sistema mafioso con una frase que ya forma parte de la cultura popular: "Le haré una oferta que no podrá rechazar". Lo que el capo di tutti capi pone encima de la mesa tiene dos partes. Una es el ofrecimiento. La otra es una amenaza velada. Tan velada como una cabeza de caballo escondida entre las sábanas. El truco está en que las dos mitades proceden de la misma mano.

La oferta presuntamente trasladada al clan de Los Rochos cambia el acento siciliano por el extremeño, pero conserva intacta la sintaxis mafiosa: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos". La propuesta, según lo publicado, consistía en apartar a la juez que investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cambio de hacer desaparecer las causas judiciales de una organización de narcotraficantes. El intermediario habría sido un exmagistrado expulsado de la carrera judicial por maltratar a su mujer. Un detalle que habría resultado excesivo en el guion de Coppola. Pero, como dice el refrán, la realidad siempre supera a la ficción.

Hay también un giro de guion que sería imposible en El Padrino. Los Rochos rechazaron la oferta porque no se fiaron: no vieron al otro lado a Don Vito, sino a una banda de tahúres. Hasta los narcotraficantes le pierden el respeto al deep state cuando degenera en cloaca. Don Vito se habría sentido humillado porque una oferta que no se puede rechazar y, sin embargo, es rechazada arruina el prestigio del mafioso. Si yo fuera El Uno, me lo habría tomado como algo personal.

Hasta aquí la ironía. La oferta la cuenta una fuente que asegura haber asistido a las negociaciones. No basta para darla por probada. Tampoco para encogerse de hombros, porque hay un hecho excepcional que anticipa lo peor. La juez Beatriz Biedma ha pedido personarse como acusación particular. Dice que supo de contactos con gente de un clan de narcotraficantes de Badajoz y que aquello pudo poner en peligro no sólo su reputación, sino hasta su integridad física. Además, la UCO la identifica como uno de los objetivos de la presunta trama. Y en la libreta de Leire Díez figura una anotación que no parece la de una lista de la compra en Mercadona: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". Y mientras todos estos ingredientes se mezclaban, Díez y el abogado de Cerdán se reunían en la Fiscalía General del Estado.

El cine ha recreado una imaginería mafiosa de hombres con trajes oscuros, restaurantes italianos, pistolas con silenciador y garrotes de alambre. Eso es solo un decorado. La parte fundamental consiste en convertir el poder en un servicio privado. El amigo, el asociado o quien sirva a los intereses de la banda recibe protección; el que los obstaculiza afronta problemas y amenazas. El cine, de nuevo, lo resumió en una frase: "No es nada personal. Son sólo negocios". Ocurre que cuando la mafia es política, el negocio ya no consiste en ofrecer un servicio privado, sino algo que solo el Estado puede proporcionar. Por ejemplo, archivar un procedimiento judicial.

Ahí está la línea divisoria que convierte este asunto en algo mucho más grave que otra peripecia de fontaneros con ínfulas. Una organización criminal puede prometer silencio, dinero o violencia. Son sus servicios. En cambio, quien promete el archivo de una causa está traficando con la ley. Es decir, está haciendo negocios con las instituciones del país.

En Uno de los nuestros, el dueño de un restaurante se ve forzado a aceptar la protección de la mafia y al poco acaba perdiendo el local entero. Los suministros entran en grandes cantidades por la puerta trasera, las facturas se dejan sin pagar y los beneficios se disparan. Un negocio redondo pero con las horas contadas. Cuando ya no se puede exprimir más, se le prende fuego al local. La protección siempre fue el saqueo. Esa es también la lógica de la cloaca: saquear el Estado para proteger al partido, al Gobierno y al presidente… y no precisamente en este orden. Al final, necesitan apropiarse de la Fiscalía, desacreditar a la Guardia Civil y convertir a los jueces en objetivos. La mafia política entra por la puerta trasera, vende todo lo que puede, no asume coste alguno y acaba incendiado no ya el local, sino el país.

No sabemos si Pedro Sánchez impartió la orden. No hace falta. Basta con contemplar la magnitud de lo que está aflorando para que la sospecha cristalice por sí sola: ¿qué clase de presidente tiene a su alrededor personajes que dicen actuar en su nombre, aseguran mantener informada a la Moncloa, llaman aliado al fiscal general y se sienten autorizados a negociar con una banda de narcotraficantes el destino ni más ni menos que de una juez?

La mafia que convierte el delito en un negocio privado es peligrosa. Pero lo es mucho más la que convierte el Estado en propiedad de una famiglia política. Porque cuando eso sucede hasta la ley se convierte en negocio. Un mercadeo donde la Fiscalía es la garantía pago y la Justicia, el obstáculo que hay que "eliminar".

A los tribunales corresponde investigar esta mafia y dictar sentencia. Pero los ciudadanos no necesitamos esperar a su dictamen. Cuando vemos las noticias, lo que vemos es una versión politizada de El Padrino.