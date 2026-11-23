Quédate con un número: 7,8. Es el porcentaje en el que han mejorado los salarios medios reales en España entre 1995 y 2025. Tres décadas para avanzar menos de un ocho por ciento. En esa cifra ya está descontada la inflación, pero todavía falta un detalle no menor: el aumento de los impuestos y las cotizaciones sociales. Si también los restamos, ese 7,8 % se encoge hasta un raquítico 2,6 %. Dividido entre treinta años, el resultado es prácticamente la nada. En términos netos, el español medio gana hoy prácticamente lo mismo que hace treinta años. Mientras tanto, el gasto público ha crecido como si esa realidad no existiera, muy por encima de lo que pesaba hace tres décadas.

Tomado de forma aislada, el dato ya es alarmante. Pero cuando ordenamos a los 38 países de la OCDE según la evolución del mismo parámetro en el mismo periodo, el diagnóstico se vuelve demoledor: España ocupa el puesto 35 de 38. Treinta y cuatro economías han logrado mejorar sus sueldos reales más que nosotros en estos treinta años. En ese grupo no solo están las grandes economías maduras de Europa Occidental —Francia (+27,5 %), Alemania (alrededor del +24 %), Dinamarca (+38,2 %), Reino Unido o Países Bajos—, sino también todas las economías de Europa Central y del Este.

¿Qué dice esta fotografía? Que si tienes la sensación de que el país se empobrece aunque tu nómina parezca resistir, no te equivocas. No nos empobrecemos respecto a nuestro pasado, sino frente a nuestros vecinos. Esa comparación es la que de verdad cuenta tu historia, porque determina si puedes aspirar a expectativas vitales equivalentes a las de un estonio, un británico o un polaco. Y ciertamente no es así. Tus expectativas se estrechan. Mientras ellos han experimentado una mejora de su nivel de vida que les permite acceder con mayor facilidad a nuevas oportunidades y alimentar un círculo virtuoso, tu margen se reduce. Ellos podrán renovar antes su coche o sus electrodomésticos, ahorrar más y ganar cierta autonomía año tras año; tú seguirás haciendo malabares para conservar un automóvil con catorce años de antigüedad.

Durante el debate electoral de TVE, Alberto Núñez Feijóo lanzó una pregunta directa a Pedro Sánchez: "Vamos a hablar de lo que importa a los ciudadanos. ¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente?". El desafío resume el dilema. Sánchez suele reivindicar la ampliación de derechos durante su mandato, pero de poco sirve proclamar nuevos derechos si retrocedemos en lo que nos proporciona libertad práctica: la capacidad de generar riqueza. Los derechos no se comen; tampoco pagan una hipoteca, unas vacaciones ni la reparación de una lavadora.

Es más, ni siquiera los derechos a priori más consolidados pueden sostenerse en el vacío. Las pensiones, destinadas a una población cada vez más envejecida, no serán viables si quienes cotizan no ganan más. Lo mismo ocurre con las grandes infraestructuras públicas: en treinta años hemos multiplicado nuestra red ferroviaria de alta velocidad, y con ella sus costes de mantenimiento. Tanto arreglar una lavadora en casa como mantener en buen estado las vías del AVE dependen exactamente de lo mismo: de nuestra capacidad para crear riqueza.

Ahí reside la gran paradoja que ha petrificado nuestras aspiraciones durante tres décadas: hemos convertido en tabú hablar de cómo generar riqueza bajo el pretexto de que hacerlo amenaza los derechos adquiridos. Podemos declarar por ley que la vivienda es un derecho, pero las casas no caen del cielo. Podemos exigir empleos dignos y bien remunerados, pero los salarios tampoco flotan en el aire ni dependen de la magnanimidad de un presidente. Alguien tiene que generarlos. Durante treinta años se nos ha prohibido abrir ese melón, y el resultado ha sido estancar aquello que, según las almas bellas, debía repartirse. Causa y consecuencia.

Las elecciones de este domingo 29 de noviembre deberían servir precisamente para levantar ese veto y devolver al centro del debate la prioridad de crear riqueza. Pero no es la única conversación pendiente. La segunda que hemos aplazado durante demasiado tiempo tiene que ver con los límites del poder.

En estos más de ocho años de sanchismo ha quedado expuesta la fragilidad de nuestras instituciones frente a los abusos del Ejecutivo. Después de la experiencia, seguir fiando la integridad de nuestra democracia a la buena voluntad de quien se instale en La Moncloa no sería una temeridad; sería lo siguiente. Feijóo promete que él no hará como Sánchez, que no usará las instituciones en su propio beneficio, que no colocará en ellas a perfiles afines que sirvan a sus intereses. Bien está esa promesa. Al menos nos ofrece una cierta garantía. Pero establecer reglas efectivas que limiten el poder es, sin duda, una garantía mayor. Blindar las instituciones exige limitar el poder, no solo cambiar a quien lo ejerce.

Desbloquear la discusión de cómo generamos la riqueza que sostiene nuestro bienestar y de cómo acotamos el poder para proteger nuestras instituciones apunta a un cambio sencillo pero trascendente: dejar atrás treinta años de silencios y tabúes para construir un país donde por fin se pueda hablar a la vez de lo urgente y de lo importante. Un país en el que los ciudadanos puedan mirar a sus representantes y decirles, sin rodeos: tenemos que hablar.