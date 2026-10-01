Comunistas de pega

Se puede comprender que son malos tiempos para pensar y que la ideología ya no es más que un relato más bien corto, en todos los sentidos, extensión e inteligencia. Pero eso no es excusa para que el peor espectáculo de la Puerta del Sol no sea el aroma de mixtura de orín y porro o el desaliño indumentario o los manifiestos realistas pidiendo lo imposible en camisetas impresas por encargo. Lo más decepcionante es constatar que los comunistas de hoy ya no leen a Marx. ¿Cómo vamos a hacer la revolución sin saber ni jota de marxismo, de su teoría y de su praxis? No cabe esperar que se lean el peñazo de El capital, obra infumable que con toda seguridad ningún español vivo ha leído, salvo Gabriel Albiac, que encima no está a favor. Ni que sepan explicar qué pasa con la plusvalía o contar el drama de cómo la burguesía, aliada con el capitalismo, jodió al proletariado. Pero deberían pasarle los ojos al Manifiesto comunista y al 18 de brumario de Luis Bonaparte. Opcionalmente no les sobraría hojear a Lenin y El imperialismo, fase superior del capitalismo. Son todo obritas que se leen en una tarde. Es cierto que no están muy de actualidad y menos aún las ideas que defienden, pero si enarbolan hoces y martillos y se tienen por rojos, no estorbaría que les echaran una visual para que al menos no dijeran tantas memeces. Y, sobre todo, serviría para no cometer el error de repetir tácticas contraproducentes.

Si hubieran siquiera abierto el pequeño opúsculo de Marx sobre el golpe de Estado del sobrino de Napoleón, habrían leído sus primeras palabras: "Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa". Por tanto, si hubieran leído a Marx, habrían podido evitar caer en el ridículo de montar un segundo 15-M que será inevitablemente una farsa del primero. Para empezar, ¿quién fue la luminaria a la que se le ocurrió acampar a finales de septiembre, a pocos días de empezar las lluvias y el frío? De momento, el clima acompaña, pero esto durará como mucho hasta Santa Teresa. Mayo sí era una fecha apropiada, con un montón de semanas secas y de buen tiempo por delante. Luego está la enormidad de no darse cuenta de que para lo único que sirvió el 15-M fue para darle la mayoría absoluta a Rajoy en las elecciones de noviembre siguiente. Que aquel gallego la derrochara no garantiza que el de ahora vaya a hacerlo también.

Así que los jóvenes de extrema izquierda que buscan casa y no la encuentran, podrían, acompañándose del Si me quieres escribir, cantar un remedo de una gloriosa versión:

Al llegar a Madrid centro,

Lo primero que se ve

Son comunistas de pega

Sentados donde acampé.

Llevan zapatos de marca

Y los tatuajes también.

Y a los que buscamos casa

Los cojones se nos ven.