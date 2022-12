Los mejores futbolistas que terminan contrato en 2023

7 / 12

Memphis Depay (28 años)

El delantero del Barcelona tiene los días contados en la Ciudad Condal. El holandés no tiene intención de renovar. El Barça le buscó salida este verano pero el jugador no quiso saber nada de eso para marcharse gratis en 2023. La falta de compromiso del holandés no ha gustado en la secretaría técnica.