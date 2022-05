EEUU ayuda a Kiev a eliminar a generales rusos, "soberbios", desprotegidos e "inexpertos"

Al menos doce generales rusos han sido abatidos desde el comienzo de la invasión de Ucrania, un dato que podría explicarse en parte a la ayuda que estaría facilitando Estados Unidos al gobierno de Volodimir Zelenski para localizar y matar a altos mandos del Ejército ruso.

Según informa este jueves The New York Times, EEUU ha compartido con Ucrania información de inteligencia sobre movimientos de tropas rusas y ubicación de cuarteles móviles que habrían ayudado a eliminar a generales rusos. Las fuentes de Defensa citadas por el diario especifican que no todos los generales abatidos lo han sido gracias al respaldo estadounidense, pero sí parte de ellos.

El diario destaca cómo hay "pocos precedentes" de esta colaboración con el Ejército ucraniano para localizar y confirmar posibles objetivos. Aunque las fuentes no especifican cómo encuentran datos sobre la posición de las tropas, el diario cita posibles fuentes como información en tiempo real a través de satélites que habría sido luego trasladada al gobierno ucraniano.

Sobre el alto número de generales abatidos, el diario destaca citando fuentes militares cómo han cometido errores como utilizar dispositivos electrónicos no seguros. Un ex alto comandante del Ejército estadounidense, Frederick B. Hodges, señala en el diario que esto muestra una "pobre disciplina, falta de experiencia, soberbia y errores de apreciación de las capacidades reales" de Ucrania.

Además, la propia estrategia militar rusa habría dejado desprotegidos a sus altos cargos al "centralizar al más alto nivel" las decisiones militares "obligando a los generales rusos a emprender viajes de riesgo a la primera línea" de combate para "resolver problemas logísticos y operativos".