El FBI se llevó una docena de cajas en la redada en la mansión de Trump de la que no estaba avisado Biden

El registro del FBI a la mansión de Trump en Florida, Mar-a-Lago, que denunció el expresidente de EEUU en su plataforma digital iba encaminado a encontrar documentos que supuestamente extrajo cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. Aunque aún no hay una explicación oficial del mismo, medios de comunicación estadounidenses señalan que este material clasificado tendría que haberlo entregado al archivo histórico como manda la ley.

Según una de las abogadas de Trump, Christina Bobb, en unas declaraciones recogidas por EFE los agentes federales se llevaron tras el registro aproximadamente una docena de cajas de Mar-a-Lago. La abogada estuvo presente en el registro y los agentes del FBI le entregaron una copia de la orden judicial que les autorizó a entrar en la residencia en Florida de Donald Trump.

"La declaración jurada con la documentación que detalla cuál fue causa probable con la que obtuvieron la orden estaba sellada. No sabemos cuál es la causa probable", dijo la abogada que confirmó que los agentes del FBI estaban buscando documentos con información clasificada que no debieron haber sido retirada de la Casa Blanca.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia ha dado aún declaraciones explicando el motivo de la redada. A la espera de conocerse algún detalle o explicación oficial, numerosos dirigentes republicanos, incluida la dirección del partido han acusado a la administración Biden y al partido Demócrata de "abuso de poder" mientras que desde el partido de Joe Biden recordaron, por su parte, que si ha habido registro es porque hay una orden firmada por un juez.

No es el único frente que se le acaba de abrir al expresidente Trump y que podría complicar que se presentara a la reelección en las elecciones presidenciales de 2024. Un día después del registro, un tribunal de apelaciones autorizó a un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos acceder a las declaraciones de impuestos del expresidente. La decisión del Departamento de Justicia llega un año después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. ordenara a Trump entregar sus declaraciones de impuestos a un fiscal que investigaba sus finanzas en Nueva York.

Biden "no estaba informado" del registro

La portavoz del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, aseguró en una rueda de prensa que éste desconocía que se fuera a producir el registro de la mansión de Trump en Palm Beach y que se enteró por la prensa cuando ya se había llevado a cabo. Evitó dar detalles de la investigación contra Donald Trump y aseguró, tras las acusaciones de persecución por parte de los republicanos, que el presidente Biden "respeta el Estado de Derecho".

"El presidente no estaba informado, no estaba al tanto. Nadie en la Casa Blanca recibió un aviso", dijo la secretaria de Prensa del Gobierno que afirmó que se trata de una investigación independiente. Karine Jean-Pierre no se pronunció sobre los motivos del registro en la mansión y dijo que Biden "se enteró del registro del FBI por informaciones públicas, igual que todos los estadounidenses, y no estaba avisado. El presidente Biden ha sido muy claro durante su mandato que el Departamento de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente", insistió.