El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha comparecido de urgencia para informar de la situación en la central nuclear de Zaporiyia, bombardeada de madrugada por Putin, y para proponer una misión en Chernóbil donde quiere reunirse con Rusia y Ucrania para crear un "marco de seguridad" ante una situación "frágil" e "inestable".

En la comparecencia, Grossi ha confirmado que el proyectil ruso "impactó" en un edificio próximo a la planta pero no en los reactores, que "no fueron afectados". Según ha indicado, sólo uno de los seis reactores permanece en funcionamiento, al 60 por ciento. Aunque ha precisado que no ha habido fugas radiactivas, ha informado de que los operadores ucranianos hablan de una "situación extremadamente tensa".

En su comparecencia, Grossi ha dicho que la "integridad física" de la central ha sido "comprometida". "Somos afortunados de que no se hayan producido fugas", ha indicado. Grossi ha señalado que "es una situación sin precedentes" y hay "una necesidad de actuar, de atender las necesidades" desde allí. La reunión en Chernóbil, ha indicado, busca crear un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la invasión y tras "la petición de asistencia inmediata" transmitida por Ucrania. "Si vamos a dar ayuda, tenemos que estar allí, y el primero en estar allí debe ser el director general del OIEA", ha dicho.

"Esta iniciativa no tiene nada que ver con los aspectos políticos de la crisis, no soy el secretario general de la ONU ni un mediador nombrado para ello", ha añadido Grossi, que ha insistido en que el objetivo es que Ucrania y Rusia puedan "acordar algo para no comprometer" los principios de seguridad en estas instalaciones.

Operadores ucranianos, control ruso

Sobre el ataque, Grossi ha informado también de que hay al menos dos heridos que forman parte del "personal de seguridad". Aunque "personal ucraniano" gestiona las operaciones, el "control efectivo" está "en manos de fuerzas militares rusas", ha indicado.

El objetivo de las conversaciones en Chernóbil sería "compartir elementos con ambas partes para intentar un acuerdo" y ha destacado que se trata de "una situación sin precedentes". "Lo que incita esta iniciativa es la necesidad de actuar (...) teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno", ha dicho Grossi, que ha indicado que han elegido esta central nuclear en un intento de que "sea más efectivo en términos diplomáticos".

"No quiero decir cosas desde Viena, estamos dispuestos a desplazarnos", ha insistido el director de la agencia, que ha descrito la situación como "muy frágil" e "inestable". "La situación pudo haber sido dramática", ha recalcado. "Creo que no tenemos que esperar a que pase algo así antes de intentar abordarlo de una forma más efectiva sabiendo lo que hay en riesgo", ha indicado Grossi, quien ha destacado que en estos momentos existe una situación de "normalidad anormal" debido al conflicto en el país.