La nueva situación creada por la invasión rusa en Ucrania está teniendo consecuencias mucho más allá de las esperadas por Putin, tanto en lo militar – donde por el momento está cosechando algo mucho más parecido a una derrota que a la victoria fulgurante que preveía – como en la escena de la geopolítica internacional, donde ha provocado un enorme cambio en toda Europa que va a implicar el final de dos siglos de política exterior sueca basada en la no alineación.

"El Gobierno ha decidido que Suecia debe ingresar en la OTAN", ha sido el mensaje que ha dado la primera ministra Andersson en una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Ejecutivo que encabeza y de un debate parlamentario en el que una mayoría clara de partidos se mostraron a favor de la adhesión.

La solicitud formal ante la sede de la Alianza en Bruselas se hará "dentro de poco", afirmó Andersson, que apuntó incluso a este martes o al miércoles de esta misma semana, en un proceso en que se coordinará con Finlandia, que también va a pedir su adhesión a la OTAN, si bien esta decisión debe ser ratificada por el Parlamento en una votación en la que se espera que la candidatura reciba una mayoría rotunda.

La decisión sueca no supone una sorpresa después de que la propia Andersson anunciase el apoyo de su partido, un giro histórico para una formación que llegó a hacer de la no alineación seña de identidad de su política durante décadas. De hecho, hace tan sólo medio año había aprobado en su congreso mantener el estatus actual de aliado de la OTAN pero no miembro, el mismo que tiene Finlandia.

"Creo que muchos sentirán también cierta tristeza hoy, lo entiendo, porque pasamos de una era a otra, entramos en algo nuevo", admitió la primera ministra sueca.

Una decisión "realista"

Andersson ha explicado que el cambio de postura de su partido llega tras analizar la nueva situación de seguridad y que ha sido consensuado por la mayoría de partidos suecos. En su opinión el ingreso tendría un efecto disuasorio, mejoraría la seguridad y reduciría los riesgos, siendo la única opción "realista".

"Por desgracia no tenemos ningún motivo para creer que Rusia vaya a cambiar en un futuro", dijo la primera ministra que comparció acompañada por el líder de la oposición, el conservador Ulf Kristersson, que aseguró que ambos asumirán de forma conjunta la responsabilidad en el proceso de adhesión.

Las cuatro principales fuerzas políticas suecas se han mostrado a favor del ingreso en el debate parlamentario de este lunes, mientras que solo mantuvieron su oposición el Partido de Izquierda Socialista y el Partido del Medio Ambiente, ambos aliados externos del Ejecutivo y que suman menos de un quinto de los escaños.

No al despliegue de armas

En una comparecencia que precedió en unas horas al anuncio sueco, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia no es un problema para Rusia, pero sí lo será si incluye el despliegue de armamento en el territorio.

"Rusia no tiene problemas con esos países, ya que su ingreso en la OTAN no crea una amenaza", dijo Putin, tras lo que matizó que si la ampliación va acompañada del emplazamiento de "infraestructura militar", Moscú tendrá que "reaccionar".