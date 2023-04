Tras el reciente encuentro de su presidenta Tsai Ing-wen con el Presidente de la Cámara de Representantes de EE UU, Kevin McCarthy, China ha respondido una vez más con maniobras militares. ¿Cuáles han sido las consecuencias de tales acciones y cómo interpretan en Taiwán esta intimidación?

En efecto, China ha utilizado como pretexto la reunión de la presidenta Tsai Ing-wen con el presidente de la Cámara de Representantes de EE UU, Kevin McCarthy, para iniciar unas nuevas maniobras militares para cercar a Taiwán del 8 al 10 de abril. Ello ha provocado que en un solo día, el lunes 10, se registraran 91 incursiones de aviones militares, el récord más alto hasta la fecha, de los cuales 54 cruzaron la línea media divisoria del Estrecho de Taiwán. El día 8 de abril fueron 71 aviones militares los que incursionaron, y el día 9 otros 70 aviones militares. Las maniobras militares de China se centran en comprobar la coordinación de los sistemas de combate para tomar el control marítimo, aéreo y de información sobre Taiwán. Es evidente que China está desafiando claramente el orden internacional y socavando la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en toda la región. Su actitud viola los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas sobre la solución pacífica de disputas. La visita de mandatarios a países aliados, en este caso nuestra presidenta Tsai Ing-wen, en actividades diplomáticas, es una práctica común y un derecho fundamental de todo país soberano, sobre el que China no tiene ningún derecho a intervenir.

¿Cree que la situación actual incrementa el riesgo de conflicto en el Estrecho de Taiwán?

El riesgo de guerra sí existe, pero como miembro responsable de la comunidad internacional, Taiwán no agravará la situación ni instigará la confrontación, sino que seguiremos trabajando con nuestros socios de ideas afines para impedir la expansión autoritaria, defender el orden internacional basado en reglas y garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto. Nuestra posición ha sido siempre la de no doblegarnos ante la presión ni tampoco actuar precipitadamente cuando tengamos apoyo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con China, siempre bajo los principios de racionalidad, igualdad y respeto mutuo, para encontrar una solución aceptable para ambas partes que mantenga la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán. El uso de la fuerza militar no es en absoluto una opción para resolver las diferencias, porque sabemos que en las guerras nunca hay ganadores, solo perdedores.

El embajador de Taiwán, en su despacho de Madrid. | David Alonso.

¿Cómo valora la reacción de EE UU ante la acción de China?

En respuesta al anuncio de China de realizar maniobras militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reaccionó de inmediato para instar a China a actuar con moderación y a no modificar unilateralmente el statu quo en el Estrecho de Taiwán. Estados Unidos posee amplios recursos y capacidades en el Indo-Pacífico para garantizar la paz y la estabilidad y cumplir con sus compromisos de seguridad en la región. Desde Taiwán, agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos que se haya pronunciado de manera proactiva en este momento crítico para exigir solemnemente a China que deje de coaccionar al pueblo taiwanés.

¿Qué valoración hace de las declaraciones de apoyo a Taiwán de la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a China?

Durante su reciente visita a China, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró una vez más la postura que siempre ha defendido la Unión Europea: que "la estabilidad de Taiwán es de importancia vital y que cualquier cambio unilateral y por la fuerza en el actual statu quo en el Estrecho de Taiwán es inaceptable". Nuestro gobierno agradece muy sinceramente la postura firme de la Unión Europea en este sentido, y nos alienta a seguir trabajando junto a la comunidad internacional y países de ideas afines que defendemos valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos, para mantener la paz y la estabilidad en la región de Indo-Pacífico y en todo el mundo.

¿Qué le parece que Pedro Sánchez haya viajado a China y qué conclusiones puede sacar de este viaje?

En la reunión que mantuvieron el pasado 31 de marzo Xi Jinping y Pedro Sánchez durante la visita del presidente español a China, ambos pusieron sobre la mesa el asunto de la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. Pedro Sánchez destacó la necesidad de seguir apostando por una paz justa y duradera, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y que respete los principios del orden internacional: la soberanía e integridad territorial del país agredido, Ucrania, tal y como reclama el presidente Zelenski en su Fórmula para la Paz, que España apoya. Además, Sánchez ha animado al presidente Xi a que mantenga una conversación con el presidente Zelenski, puesto que corresponde a Ucrania decidir las condiciones para aceptar una negociación. En Taiwán, que compartimos con España y la Unión Europea valores universales como la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos, estamos muy de acuerdo con tales planteamientos. La República de China (Taiwán), como todos los países amantes de la paz en el mundo, condena la invasión rusa de Ucrania y esperamos que esta guerra ilegal e injusta acabe lo antes posible. Quisiera expresar además mi deseo de que el presidente Sánchez pueda visitar Taiwán y conocer de primera mano la realidad del otro lado del Estrecho de Taiwán y que ello le sirviera para profundizar en el conocimiento del pueblo taiwanés.

El embajador de Taiwán, en su despacho de Madrid. | David Alonso.

Tras el apoyo de la comunidad internacional ante las amenazas chinas, ¿esperan este año mayor respaldo para participar en organismos como la OMS?

A pesar del fuerte apoyo por parte de EE UU y la Unión Europea a la participación significativa de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el llamamiento constante para que la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) incluya a Taiwán como observador no fue respondido el año pasado. Se trata de una situación anómala que debería ser impensable, porque excluir a Taiwán de estas importantes discusiones sobre salud pública y prevención de enfermedades no solo es perjudicial para los derechos de los ciudadanos taiwaneses, sino que también está privando a la comunidad internacional del conocimiento y la experiencia que Taiwán puede y quiere aportar, haciendo uso de sus lemas "Taiwán puede ayudar" y "Taiwán está ayudando". La terrible pandemia de la covid-19 nos demostró que los virus no conocen de fronteras ni nacionalidades, que el derecho a la salud ha de ser un derecho universal y que, como bien dice el lema de la propia OMS, en materia de salud nadie debe quedarse atrás. Si Taiwán quedara excluido, la OMS mostraría una total indiferencia con el derecho a la salud de los 23,5 millones de taiwaneses. Dado que el próximo 21 de mayo de 2023 dará comienzo en Ginebra (Suiza) la 76ª Asamblea Mundial de la Salud, instamos a la comunidad internacional a que apoye a Taiwán como observador y a que incorpore plenamente a Taiwán en las reuniones, mecanismos y actividades de la OMS, lo cual no iría en detrimento de nadie sino en beneficio de todos.

Próximamente regresará a Taiwán tras sus dos etapas ejerciendo la diplomacia en España. ¿Qué balance hace de su trabajo en nuestro país?

He estado 9 años en España. Aprecio mucho la amistad del pueblo español, siempre va a estar en mi corazón.

Durante este tiempo ha trabajado para potenciar las relación entre los dos países, especialmente en el plano comercial. ¿Se han incrementado las exportaciones de empresas españolas ?

Para mí siempre ha sido muy importante el intercambio comercial entre ambos lados. En el año 2019 este intercambio comercial suponía 1.900 millones de dólares americanos y el año pasado ya alcanzó los 2.700 millones, un incremento muy importante. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a los productores y empresarios españoles a exportar más. Por ejemplo los bodegueros de Toro o los productores de aceite de oliva de Jaén.Ahora va a visitar España una televisión muy impòrtante de España y van a ir a Villacarrilo (en Jaén) para conocer la cooperativa de productores de aceite de oliva para filmar un documental y presentar al pueblo taiwanés, para que conozca bien España y el mejor aceite de oliva del mundo. Los tres productos estrella españoles en Taiwán son el jamón, el aceite de oliva y el vino. Para mí España ya es una parte de mi vida y por eso yo, aunque voy a jubilarme, haré todo lo que esté en mi mano para mejorar esta relación comercial. Por último, quería agradecer el apoyo y la ayuda de los amigos españoles de los medios de comunicación por su ayuda para desarrollar mi labor en España.