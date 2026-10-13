TS Factusol: el software de facturación que ya está adaptado con VeriFactu

Después de acciones habituales en cualquier negocio —entrega y aprobación del presupuesto, entrega del pedido, el albarán, la comprobación del cobro, la actualización de las existencias, revisar las operaciones realizadas con un proveedor…— llega el momento de facturar, parte inevitable del trabajo administrativo de todo negocio. Con el trabajo de relacionar entre sí toda la información nace TS Factusol. Un software que consigue simplificar y aligerar lo que está ocurriendo en la empresa, logrando, además, que se localice cualquier dato cuando sea necesario.

Para un autónomo que empieza a acumular clientes o una pequeña empresa con un volumen considerable de operaciones, contar con un programa de facturación electrónica permite dejar atrás documentos dispersos y procesos que obligan a introducir varias veces la misma información. TS Factusol cubre el ciclo de compras y ventas, de manera que un presupuesto puede continuar su recorrido hasta convertirse en pedido, albarán y factura, manteniendo los datos asociados a la operación.

Del presupuesto a la factura

El volumen de trabajo administrativo suele crecer a la vez que el negocio. Disponer de los documentos comerciales dentro del mismo sistema permite seguir cada operación sin tener que reconstruir su historia cada vez que surge una duda.

Esto también resulta útil para conocer mejor la relación con clientes y proveedores. Consultar qué se ha vendido, revisar documentos anteriores o comprobar el estado de una operación forma parte de tareas bastante habituales. La información comercial deja de estar repartida entre archivos y pasa a formar parte de una gestión conectada.

Saber qué hay realmente en el almacén

Para una empresa que vende productos, controlar las existencias tiene consecuencias directas sobre las compras y las ventas. TS Factusol incorpora herramientas avanzadas de gestión de stock, incluida la posibilidad de trabajar con varios almacenes. Así, una empresa puede conocer las unidades disponibles y controlar las existencias de cada ubicación.

La trazabilidad por lotes resulta especialmente práctica para actividades en las que interesa conocer la procedencia o el recorrido de una mercancía concreta. Poder identificar los productos por lotes facilita su seguimiento y aporta un control más preciso del inventario, sobre todo cuando el catálogo y el número de movimientos empiezan a crecer.

Menos tiempo comprobando cobros

La conciliación bancaria integrada ayuda a relacionar los movimientos de la cuenta con las operaciones registradas en el programa. De esta forma resulta más fácil comprobar pagos, detectar importes pendientes y mantener al día la situación de cobros y gastos. Para quien necesita revisar la tesorería con frecuencia, tener esa información conectada evita buena parte del trabajo de comprobación manual.

Asesorías, academias, empresas de mantenimiento, servicios profesionales o negocios con cuotas mensuales conocen bien la situación de llegar una nueva mensualidad y volver a generar facturas para los mismos clientes.

La facturación recurrente permite organizar este tipo de operaciones periódicas. Factusol facilita la gestión de servicios que se cobran regularmente, una función especialmente práctica cuando una parte importante de los ingresos procede de cuotas o prestaciones que se repiten mes tras mes.

VeriFactu integrado en el programa

A todas estas funciones se suma la adaptación a las nuevas exigencias fiscales y de facturación. TS Factusol está preparado para trabajar con VeriFactu y también contempla sistemas como TicketBAI y el Suministro Inmediato de Información (SII). Para el usuario, la cuestión normativa queda integrada dentro de la herramienta con la que ya gestiona el negocio.

Y ahí está buena parte del sentido de este tipo de software. La utilidad diaria está en poder preparar una factura, revisar un cobro, consultar las existencias o seguir una operación comercial desde un mismo entorno. El cumplimiento de VeriFactu se incorpora como otra pieza de un programa pensado para gestionar mucho más que facturas.