Loreto Inversiones mantiene perspectivas positivas para el cierre de año

Loreto Inversiones mantiene una visión positiva para el cierre de 2026, con un escenario central apoyado en la resistencia de la economía global, la evolución de los beneficios empresariales y una progresiva estabilización de los tipos de interés.

No obstante, la gestora advierte de que una inflación más persistente, nuevos episodios de tensión energética o geopolítica y una mayor volatilidad en los mercados de deuda constituyen los principales riesgos para el cierre del ejercicio.

Así, en su última carta trimestral a los mercados, la gestora señala la evolución de los tipos de interés como uno de los principales condicionantes para los próximos meses, "donde el mercado descuenta una política monetaria demasiado restrictiva durante demasiado tiempo". Si la inflación comienza a moderarse y la actividad pierde algo de impulso, la gestora considera que "2027 podría traer una senda de tipos más favorable de lo previsto, con efectos positivos tanto sobre las condiciones financieras como sobre los activos de riesgo".

En cuanto a la renta variable, Loreto sigue viendo un entorno favorable, aunque anticipa un mercado más selectivo, en el que cobrará mayor importancia la calidad de los resultados empresariales. El crecimiento de las ventas, la generación de caja y la capacidad para mantener márgenes y previsiones ganarán protagonismo en un contexto en el que la gestora no espera que las futuras subidas dependan de una expansión generalizada de los múltiplos.

Loreto también observa que la inversión vinculada a la IA está empezando a beneficiar a más sectores. "Los efectos comienzan a extenderse más allá de los grandes fabricantes de semiconductores y proveedores de servicios en la nube. Centros de datos, redes eléctricas, refrigeración, automatización, ciberseguridad y bienes de equipo figuran entre los sectores que se están beneficiando de este impulso" y, según Loreto, la siguiente fase consistirá en comprobar qué compañías logran convertir estas inversiones en productividad y crecimiento rentable.

En renta fija, Loreto considera que los niveles actuales de rentabilidad vuelven a resultar interesantes, aunque recuerda que el tercer trimestre puso de manifiesto que este activo no está exento de volatilidad. En particular, señala que los tramos cortos ya incorporan una política monetaria restrictiva y ofrecen una remuneración atractiva con un riesgo de duración limitado.

Por último, para Europa, Loreto identifica elementos de mejora vinculados a la recuperación de los pedidos industriales, el impulso fiscal a infraestructuras y defensa y la inversión en autonomía energética y tecnológica. Estos factores ofrecen apoyo a sectores como la industria, la electrificación, los materiales, salud, financieros y tecnología, aunque la región continúa siendo especialmente sensible a la evolución de los precios energéticos y a la incertidumbre política.