Carmen López, de acusar al hermano de Ayuso a ser apartada por el PSOE al estar su hija denunciada por estafa

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carmen López, era una completa desconocida hasta que el pasado 11 de noviembre colocó al hermano de Isabel Díaz Ayuso en la picota al espetar a la bancada del PP, en un pleno monográfico sobre la contratación de emergencia durante la pandemia en la Comunidad de Madrid: "Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".

Por aquellas fechas el contrato con Priviet Sportive, y en donde participó Tomás Díaz Ayuso, no había alcanzado aún la relevancia que cobró después, cuando se destapó el caso de espionaje que la dirección nacional del PP – con Pablo Casado y Teodoro García Egea a la cabeza – habría ordenado contra la presidenta madrileña. Pero este comentario de Carmen López ocasionó un gran revuelo en el hemiciclo regional y provocó la expulsión de la diputada socialista al no querer retractarse de sus acusaciones, tal y como le ordenó la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo.

Un día después la propia López acabó confesando en el programa de Risto Mejide, Todo es mentira (Cuatro), que no tenía pruebas en ese momento que sustentaran su acusación.

Ahora, más de cuatro meses después, el PSOE ha decidido apartarla de todas sus responsabilidades en las comisiones de la Asamblea en las que participaba, como la de Vigilancia de las Contrataciones. Lo hace después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado una denuncia contra su hija, María del Carmen Tomás López, que es administrativa en UGT, y otras cuatro personas por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil para apropiarse de dos millones de euros del sindicato.

El PSOE quiere así presionar a Ayuso

"La dirección del grupo hemos tomado la decisión de retirarla de todas las responsabilidades de las diferentes parlamentarias para protegerla a ella y al interés del desarrollo de nuestra acción política. Por su bien lo más lógico es que no siguiera asumiendo esas responsabilidades en las diferentes comisiones", manifestó el portavoz del grupo socialista Juan Lobato en declaraciones recogidas por Europa Press.

En cuanto a si le ha pedido que renuncie a su acta como diputada, el también secretario general del PSOE-M defendió que eso es una cuestión "personal" y "propia", aunque es algo que reflexionaron durante la reunión de grupo. "Eso tiene que ser su decisión y dentro de estas reflexiones una opción podría ser esa, pero esa decisión no me corresponde a mí, sino a la diputada. Esto se planteó en una conversación pero no como una instrucción sino como una de las posibilidades que tendría que asumir de forma personal", sostuvo Lobato, que reconoció que la parlamentaria está pasando por un momento "complejo y delicado".

La denuncia de la Fiscalía contra la hija de Carmen López - a la que acusa formalmente de estafa y falsedad documental y, sobre todo, la respuesta dada por su grupo- le ha servido a López para volver a pedir cuentas al PP. Ahora, según él, "tendrá que decidir qué va a hacer" con Ayuso, "si la van a apartar de su cargo o no".

"Sin convicción ni ética política"

Pero para el portavoz de los populares en la Cámara regional, los socialistas deciden apartar a López "sin convicción ni ética política".

"Sorprende que quien cuestionó la honorabilidad de la presidenta sea apartada de sus funciones y que el PSOE lo haga para protegerla a ella y salvaguardar la acción política. No lo hacen por convicción ni por ética política", se lamentó Alfonso Serrano, quien no entiende que Lobato no haya hecho lo propio con "la corporación socialista en Móstoles, imputados por prevaricación y con la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés". Así, Serrano consideró que si mantiene en el escaño a la parlamentaria Carmen López será porque "sigue confinado en ella".

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Enrique Ossorio no quiso realizar comentarios al respecto. "Respetar la decisión que ha adoptado el PSOE. Es un tema del grupo del socialista", se limitó a señalar.