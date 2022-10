La sorpresa de los populares con el último movimiento de Vox se extiende de Vallecas a la Puerta del Sol. Rocío Monasterio decidió activar ahora una propuesta, que había registrado en la Asamblea en noviembre de 2021, para crear una comisión de estudio de las residencias de mayores.

El objetivo principal, según recoge el texto, es "analizar las causas que provocaron la mortalidad derivada de la pandemia de la Covid-19 y establecer propuestas de mejora para evitar que se produzca una situación similar" en el futuro. "Obtener una radiografía" de lo que ocurrió en ellas durante la primera ola para poder "presentar propuestas e idas" que ayuden a mejorarlas.

"Es incomprensible", señalan a Libertad Digital desde Sol. "Unirse a la ultraizquierda en una cosa tan mezquina...".

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aún guarda en la memoria cómo el entonces secretario general del PSOE de Madrid y delegado del Gobierno, José Manuel Franco, alentó una campaña contra la presidenta madrileña. Uno de los puntos fuertes de esa campaña debía centrarse en el drama ocurrido en las residencias de mayores. "Vamos a seguir explotando el tema de las residencias. Entendedme -dijo Franco en un encuentro con militantes-, tenemos que retorcer el tema de las residencias y que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la nación, porque las competencias son autonómicas".

Lo cierto es que esta actuación de la portavoz de Vox en la Cámara autonómica coincide en el tiempo con la negociación presupuestaria que su grupo está manteniendo con la consejería de Javier Fernández-Lasquetty. Todo ello, además, a siete meses de las elecciones autonómicas.

"Interés electoral"

"Es una propuesta que no la vemos procedente y que tiene un interés electoral", señala otra de las fuentes consultadas. De hecho, el propio vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional vinculó directamente este movimiento del partido de Santiago Abascal a la próxima cita con las urnas.

"Esta comisión yo creo que sólo tiene un interés electoral", manifestó Enrique Ossorio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Es raro que a estas alturas Mónica García y la señora Monasterio coincidan en esta actuación. Es una actuación que, por parte de Más Madrid, Podemos, incluso el PSOE, se ha querido llevar a cabo y lo que me extraña es que a estas alturas de la legislatura coincidan".

Ossorio alertó "del daño innecesario" que a su juicio puede provocar en los familiares de las personas fallecidas porque éstas pueden pensar que sus muertes podrían haberse evitado. "Yo creo que las familias ya lo han superado y volver a eso por interés electoral, no es procedente".

Evidentemente, la muerte de un ser querido nunca se supera, pero sí se ha superado la mentira de la izquierda, sin escrúpulos, que afirmó que se pudo haber evitado. Sin los habituales cortes malintencionados, esto es lo que he dicho esta mañana 👇 pic.twitter.com/Zw3J3effmT — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) October 5, 2022

Honda sorpresa e indignación fue la que provocó ayer esta decisión en el seno del grupo parlamentario popular. Así lo dejó claro su portavoz, Pedro Muñoz Abrines, quien se preguntó: "Si de verdad era tan importante, ¿por qué no se activó (esta propuesta) hace un año?"

Desde el equipo de Monasterio explicaron a LD que el motivo por el cual han decidido activarla ahora, a pesar de que lleva casi un año registrada, es porque en este momento creen contar con los apoyos necesarios para que salga adelante.

Una explicación que no convence a Abrines. "No entendemos la actuación de Vox. No hay otra explicación más allá de que la motivación sea electoralista, salvo que se trate de un momento de desorientación política, esperemos que transitoria", señala a este periódico. Para los populares, Monasterio ha comprado el discurso de la ultraizquierda.