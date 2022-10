El Gobierno de Ayuso analizará "una a una" todas las bajas sobrevenidas: "No fue casualidad lo que ocurrió"

Lo avanzó anoche el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública: desde la consejería del ramo se estudiarían cuáles han sido las causas de las bajas sobrevenidas de los profesionales que este jueves debían trabajar en los 80 centros 24 horas de la Comunidad de Madrid. Las "situaciones sobrevenidas normalmente no pasan del 10% y en este primer día hemos tenido un 60% de bajas en médicos", señaló Fernando Prados.

Y este viernes lo confirmó el consejero. "Todas estas bajas van a ser analizadas con detenimiento, una a una, al tratarse de un porcentaje absolutamente anómalo, cuando la media de incapacidades temporales que se produce en una apertura de esas urgencias extrahospitalarias apenas alcanza el 10%, frente al 57% que se alcanzó ayer", reconoció Enrique Ruíz Escudero.

"No fue una casualidad"

Según el Gobierno regional, el 95% de los centros contó con personal sanitario (médico o enfermera o médico y enfermera). Los trabajadores del Summa 112, con 49 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) activas, dieron cobertura a la asistencia, atendiendo 175 avisos -la media suele ser de 160- y acudiendo de forma física a los centros de Buitrago de Lozoya y Perales de Tajuña, sin personal para prestar servicio.

"Tenga muy claro que no fue una casualidad lo que ayer ocurrió", manifestó Ruiz Escudero durante una visita al Centro de Transfusión para presentar una campaña informativa para incrementar la donación de plasma. Aunque eludió hablar de huelga encubierta, tras la convocatoria de un parón indefinido por parte del sindicato médico Amyts a partir del 7 de noviembre, el consejero subrayó que "las cifras hablan por sí solas". "Muchas de las personas que luego no acudieron a su puesto de trabajo habían confirmado su asistencia previamente. Cada uno que saque sus conclusiones".

"Todos los centros abrieron"

En cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid aseguran que "todos los centros abrieron". El consejero destacó que todos ellos estuvieron 100 por 100 operativos y funcionaron con normalidad. Según las cifras que facilitaron desde la Puerta del Sol, y que ofreció después también el consejero, hubo un total de 747 atenciones, con menos de un paciente por hora y centro.

En concreto, 453 atenciones se produjeron de 15 a 00 horas, el 60% de ellas relacionadas con cuidados de Enfermería, y 294 se registraron de madrugada, entre las 00 y las 08 horas. Mientras, la actividad del Summa 112 fue normal, cubriendo 175 avisos por los 160 que suele cubrir de media. "Ningún paciente sin atender y ninguna incidencia destacable", resumió el consejero, quien apeló a la responsabilidad de los profesionales.

"Es un modelo que ha venido para quedarse; es un modelo negociado y aprobado por todos los representantes de los trabajadores, aunque uno de los sindicatos cambió (Amyts) después de haber firmado esa desconvocatoria de huelga", aseguró.

Huelgas a partir del 4 de noviembre

Pero Amyts no será el único sindicato que acudirá a la huelga a partir del 7 de noviembre. Summat (Asamblea de Trabajadores del SUMMA 112), Mats (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad) y la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) convocaron, por su parte, tres días de paros para los días 4, 5 y 6 de noviembre a los que este viernes se sumó CSIF.

En una nota de prensa, este último sindicato, uno de los tres más votados en el Summa 112, advierte de que este acuerdo no ha sido bien acogido por la mayoría de los trabajadores, que no creen estar respaldados por las organizaciones firmantes.

"CSIF ha recogido de todo el personal afectado directa o indirectamente por esta reordenación su malestar al no sentirse ni representados ni respaldados por las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial. Se sienten totalmente abandonados y decepcionados, ya que no se les ha escuchado como parte afectada. Entre los trabajadores que nos ha mostrado su desencanto está el personal del Servicio de Atención Rural SAR, del Summa 112 y de Atención Primaria. Tanto afiliados como no afiliados de CSIF nos han dicho que este acuerdo es totalmente inadmisible. Sin ir más lejos, a los trabajadores del Hospital Isabel Zendal tampoco se les ha consultado".

"Falta de respeto" de la CAM

Además, para CSIF, las acusaciones de la CAM sobre el personal sanitario que se ausentó este jueves de su puesto de trabajo "vuelven a ser una nueva falta de respeto por parte de la Consejería de Sanidad, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos trabajadores no pudieron presentarse en los centros asignados porque la propia Administración manda un correo electrónico apenas unas horas antes, desplazando a numerosos profesionales, a los no se les respeta el SUAP original que tenían adscrito, a 60 o 100 kilómetros de distancia de sus casas".

"Está claro que a la Comunidad de Madrid solamente le interesaba abrir las Urgencias de la manera que fuera, ya que corría prisa por estar anunciado políticamente. Las posibles consecuencias para los ciudadanos de esta inminente apertura parece ser que no les importan. Y ahora, cuando ya está el caos sanitario montado, a ir improvisando solución tras solución", concluye el sindicato.

"Es lamentable que una parte de la izquierda lo utilice"

El secretario general del PP de Madrid, por su parte, quiso agradecer "el compromiso y el trabajo" de todos aquellos sanitarios que este jueves estaban en su puesto de trabajo. "Aunque nos sorprende que el 50% de ellos, habiendo confirmado su asistencia, no se haya presentado aludiendo algún tipo de baja".

Para Alfonso Serrano es "lamentable que haya una parte de la izquierda que pretenda utilizar políticamente este hecho, jugando con la salud de los madrileños, incluso después de haber acordado con los sindicatos lo que precisamente ayer se puso en marcha y después de haber un compromiso de la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso".

Desde el partido esperan que se resuelvan estas incidencias cuanto antes y que el servicio funcione con normalidad, "que es lo que desean y merecen los madrileños que requieren de estos puntos de atención sanitaria".