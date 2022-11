Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del Gobierno de Pedro Sánchez para medirse con Isabel Díaz Ayuso en las urnas en las pasadas elecciones autonómicas del 4-M, acudió este domingo a la manifestación que la izquierda protagonizó en la capital contra la presidenta madrileña y su gestión de la sanidad.

Un día después, ya este lunes, el que fuera secretario general de Podemos explicó en RAC1, pero también en el podcast que realiza con el diario Público, La Base, que la marcha en Madrid "desafía la agenda de la derecha mediática". "Sí, yo ayer estuve y la verdad es que hacía mucho tiempo que no estaba en una movilización de esa dimensión". Según Iglesias, él "fue subiendo desde Vallecas y ya se veía a la gente andar desde la Avenida de la Albufera hasta Atocha. Fue una manifestación impresionante".

Así las cosas, las conclusiones que el exvicepresidente extrae de todo ello es que "es algo que va mucho más allá de Madrid y la prueba es cómo está reaccionando la derecha mediática. Es una movilización que se produce en el centro fundamental del poder reaccionario del Estado: Madrid es donde están las sedes de los principales periódicos y televisiones de la derecha y también donde están buena parte de los activistas judiciales, que son piezas clave en ese movimiento".

La movilización de ayer ha desafiado la agenda de la derecha mediática y representa la irrupción de un actor político que ha estado demasiado tiempo ausente: la movilización social… Esto va mucho más allá de Madrid pic.twitter.com/849dUnU8Sv — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 14, 2022

Iglesias subrayó que lo importante de la manifestación del domingo "es la aparición de un actor que llevaba mucho tiempo dormido, que es la movilización social" y añadió el exvicepresidente: "Digamos que la política era algo que se dirimía en los medios de comunicación y, de repente, ayer ocurre algo que va mucho más allá de Madrid, incluso yo diría que va más allá de la sanidad, y vemos cómo reaccionan los grandes actores políticos, que son los medios", dijo a la vez que pasó a arremeter contra la portada de El Mundo de este lunes.

Lo que hacen TeleMadrid y la derecha mediática con la manifestación de ayer es una prueba más de que una de las grandes amenazas contra la democracia es la corrupción en el periodismo. Un periodista que miente y manipula es un periodista corrupto 👇🏻 pic.twitter.com/gfgAAZwCeQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 14, 2022

"Lo que ocurrió ayer en Madrid es mucho más que una movilización y, además, va mucho más allá de Madrid", insistió luego en La Base. "Ayer cientos de miles de personas desafiaron la agenda mediática de la derecha en el corazón del poder de la derecha mediática. Madrid alberga las sedes de los principales medios de comunicación de la derecha. En Madrid se hacen los programas de Ana Rosa, de Susana Griso, de Ferreras o de Risto. Desde Madrid hablan los Alsina, los Losantos, los Herrera. Y en Madrid se imprimen El Mundo, el ABC, La Razón y se hacen buena parte de los tabloides de la ultraderecha", afirmó.

Iglesias continuó señalando que, si "los periodistas que mienten y manipulan son periodistas corruptos, podemos decir que Madrid alberga el mayor ejército de la mentira en España. No estoy exagerando. Miren las portadas y escuchen los programas de hoy para comprobar los niveles repugnantes de la corrupción mediática española hablando de la manifestación de ayer".

"Esa manifestación no era de médicos"

La propia Ayuso volvió a incidir este lunes, en un desayuno en el Club Siglo XXI, en que lo del domingo fue una protesta política a seis meses de unos nuevos comicios autonómicos en donde las perspectivas de la izquierda no son nada halagüeñas: según las últimas encuestas, la presidenta madrileña rozaría la mayoría absoluta. No fue una marcha "en defensa de la sanidad pública sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid debido a la debacle que va a sufrir el PSOE", afirmó en relación a Mónica García, portavoz de Más Madrid.

"En el momento en que (en la protesta) me llamaron asesina, estoy convencida de que esa manifestación no era de médicos o no era sólo de médicos ni mucho menos", con los que, avanzó, seguirán "negociando todo lo que haga falta".

Más Madrid acude al Defensor del Pueblo

También este lunes, las portavoces madrileñas del partido de Íñigo Errejón acudieron al Defensor del Pueblo. Mónica García, en compañía de Rita Maestre, explicó que elevan la queja "por lo que ayer fue un clamor y es que nuestra sanidad pública no se toca y nuestro derecho a la protección de la salud, que está recogida en el artículo 43 de la Constitución, pues tampoco se toca".

"La manifestación de ayer fue masiva, fue alegre y reivindicativa y seguramente sea la manifestación más grande que ha habido contra una decisión de la política regional, aquí en la Comunidad de Madrid". Así, dijo, "frente a la alegría, frente a la tranquilidad que nos da saber que tenemos una ciudadanía que es capaz de reaccionar, tenemos a un PP iracundo, que es seguramente el único que no se alegra de que su ciudadanía defienda algo fundamental como es el derecho a tener un médico en un centro de salud, el derecho a los sanitarios a tener dignidad en su trabajo y el derecho a que podamos acceder a la joya de nuestra corona que es la sanidad pública".

Con todo esto, para la portavoz de Más Madrid, Ayuso tiene dos vías: "Una es la de dar marcha atrás, cesar al consejero de Sanidad" o "dimitir ella". "No quiere hacerse cargo" de la sanidad y "nosotros desde Más Madrid sí queremos". Por eso, dice, elevan su queja ante Ángel Gabilondo, para que "defienda a los madrileños y madrileñas de este ataque constante y de este desguace de nuestra sanidad pública".

"Están callados, muy callados"

El alcalde de Madrid reprochó, por su parte, que sindicatos como CCOO y UGT, que han permanecido "callados" hasta ahora mientras los precios se desbocaban, hagan su primera manifestación contra la sanidad.

"¿Ustedes creen de verdad que los sindicatos mayoritarios pueden hacer la primera gran manifestación en Madrid por la sanidad pública y no haber dicho nada del precio de la energía cuando miles y miles de familias y comunidades de propietarios no pueden encender la calefacción? Están callados, muy callados. (...) Y cuando los datos de empleo son los que son, ¿cuál es la reacción de CCOO Y UGT? Estar callados, muy callados".

Así, Jose Luís Martínez Almeida opinó que uno de los "grandes damnificados van a ser estos grandes sindicatos" que se manifiestan contra Ayuso, "pero callan como corderos delante de Pedro Sánchez y del Gobierno del PSOE y de Podemos".