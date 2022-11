Ayuso pide estar en alerta: el plan de Sánchez es instaurar "de facto una República Federal Laica"

La presidenta madrileña viene desde hace semanas alertando de los planes del presidente del Gobierno. Cada vez en un tono más serio, Isabel Díaz Ayuso advierte de las maniobras de Pedro Sánchez y su Gobierno, también a su propio partido: fue una de las dirigentes populares que aconsejaron a Alberto Núñez Feijóo sobre un posible pacto sobre el CPGJ.

Este lunes participó en el desayuno organizado por el Club Siglo XXI, donde volvió a pronunciar un importante discurso en el que realizó un análisis de la situación en España y en el que animó a "no dormirse" ante el intento del Ejecutivo y sus socios parlamentarios de instaurar en España una República Federal Laica. "Detrás de este deterioro y asalto a las instituciones, hay un plan con una ideología clara: instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una República Federal Laica, de facto". Así, pues, dijo "animo a que nadie se crea que el peor de los modelos no puede llegar porque alguien nos ayudará. Nadie va a ayudarnos".

Para Díaz Ayuso, con la estrategia que está siguiendo Sánchez, y su última decisión de suprimir el delito de sedición, se está firmando "la rendición de la democracia y del Estado de derecho". "Y no tiene derecho a hacerlo porque nadie lo votó para tal cosa: España no se rinde y no está en venta", afirmó. "Se encontrará con el rechazo de la España de la unidad nacional, del progreso, la concordia, el consenso y la prosperidad". "Ese es el mensaje que le enviaremos en las urnas".

La jefa de Ejecutivo regional acusó al presidente de mentir cuando afirma que suprime el delito de sedición para "homologar" a España con Europa. "En otros países de la Unión, como Alemania, Francia o Italia, los delitos equivalentes se castigan hasta con cadena perpetua". Y se preguntó: "¿Es que algún organismo europeo o internacional había puesto la más mínima pega a nuestra legislación? ¿Alguno de los condenados pudo alegar que nuestra legislación no era homologable? Es mentira. Otra más. Nuestra legislación es perfectamente adecuada".

La presidenta señaló que "decir la verdad y hacer cumplir las leyes, que amparan a todos, es la verdadera forma de ser leal a Cataluña y a toda España" frente a "la cultura de la impunidad ante la desobediencia de la Ley". "Todos sabemos que la motivación de Sánchez es la del poder a toda costa", subrayó Ayuso, destacando su plan de "deterioro de las instituciones" y aseguró que "esto va más allá de la desmedida ambición de un mentiroso compulsivo devenido en títere político".

En este sentido, subrayó que, por ello, "la Corona, la capital, la bandera y los demás símbolos; el espíritu de la Transición, la presencia del Ejército, de la Guardia Civil y demás cuerpos y fuerzas de seguridad; o el Poder Judicial único e independiente" son "un obstáculo en su camino".

"Debemos ver lo que de verdad ocurre y no callarlo", instó. Tampoco, prosiguió, "podemos caer en la trampa de creer que el nacionalismo particularista se conformaría con la independencia: son expansionistas, imperialistas y viven del agravio". "Eso es justamente lo que buscan: la independencia en cadena… Mucho más que amor por su tierra, les mueve y les une el afán de destruir la Nación española… No tardarían ni un día en reclamar otras regiones de España y de Francia como parte de su territorio", auguró.

"En estos momentos en que España, la libertad y la prosperidad peligran no nos falte el ‘entusiasmo constructivo’, como lo llamó Ortega, aquel en el que ‘se unen inseparablemente la alegría de proyectar y la seriedad del hacer’ con el fin apasionante de hacer una Nación mejor", concluyó Díaz Ayuso no sin antes hacer una defensa férrea de Madrid, que "siempre está al servicio de España y del espíritu de la Transición".

El expediente del PSOE a Redondo Terreros

"La última vez que estuve cerca de Isabel Díaz Ayuso me abrieron un expediente en mi partido", comenzó recordando por su parte Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general de los socialistas vascos. "Seguro que tendré discrepancias con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero nos unen muchas cosas, por ejemplo la defensa de la Constitución del 78", dijo.

"Ella y yo creemos -continuó Nicolás Redondo- que fue un salto en la Historia de España, una Historia configurada por enfrentamientos, por guerras fratricidas… que impedían que el país prosperara y mirara al exterior" y después de la aprobación de esta Carta Magna "dejó de haber enemigos para pasar a haber simplemente adversarios". Así, expuso el exdirigente socialistas, los dos "nos consideramos adversarios de quienes quieren destruir lo que significa la Constitución del 78".

También "estamos ella y yo en la defensa de la Historia de nuestro país, de la Historia de España. Estamos de acuerdo en que España es uno de los pocos países que están en la primera página de la Historia: pocos habrá que hayan podido escribir con letras de oro una Historia como el nuestro. Y, por tanto, ella y yo consideramos que esa Historia merece defenderse".

El ser "adversarios" y no "enemigos", dijo Redondo Terreros, "nos permite vivir esas diferencias con cordialidad, sabiendo ambos que del debate, de la riña política democrática, sale lo mejor para la sociedad". "Reñir mucho porque estamos de acuerdo en lo fundamental".